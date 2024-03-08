Спецпредставитель Китая по Евразии посетил Киев: ему показали обломки ракеты из КНДР. Фото

7 марта специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе "дипломатического турне" посетил Украину и встретился с представителями украинских властей. Вместе со спецпредставителем Поднебесной прибыла в Киев и делегация КНР.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Китайцы пообщались с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителями, представителями Минобороны, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В Киеве китайской делегации сообщили о ситуации на поле боя и работе "зернового коридора". Также китайцам рассказали о возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.

Среди прочего Ли Хуэй и членам китайской делегации показали обломки сбитой ракеты производства Северной Кореи, рассказали о том, как Россия использует для производства оружия комплектующие из третьих стран – как известно, в сбитых российских дронах находили много деталей и китайского производства.

Ознакомили представителей Китая с ядерной и радиационной безопасностью в условиях войны, рассказали о ситуации на ЗАЭС.

Также представители украинской власти обсудили с китайской делегацией Украинскую формулу мира и подняли вопрос о том, как Китай может способствовать прекращению насильственной депортации украинских детей, обмену пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС.

Отметим, что в рамках своего "тура" Ли Хуэй уже побывал в Москве и посетил Брюссель. Россия воспользовалась приездом спецпредставителя Китая для продвижения темы переговоров. Евросоюз призвал Поднебесную контролировать потоки товаров двойного назначения в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, целью "тура" Ли Хуэя в Министерстве иностранных дел КНР назвали "продвижение политического разрешения украинского кризиса". В рамках поездки высокопоставленный дипломат должен был посетить Брюссель, Польшу, Германию, Францию, а также Россию и Украину.

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