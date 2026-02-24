"Достаточно, чтобы нормально покормиться": украинец назвал сумму для жизни в Германии

Германия привлекает многих украинцев – за время большой войны именно эта страна приняла наибольшее количество беженцев. Впрочем, для комфортной жизни здесь надо зарабатывать не менее 4 тысяч евро на семью или 1,5-2 тысячи на одного.

Об этом сообщил в своем влоге в TikTok украинец Игорь Стасюк(@igor_stasiuk), который переехал в Германию в 2025 году. Мужчина отметил, что перед переездом интересовался, сколько надо зарабатывать в Германии для нормальной жизни, на что получал разные суммы – от 15 до 35 евро в час.

"Так вот, я уже немножко разбираюсь в этом. На жизнь в Германии на три человека – два взрослых и ребенок – надо 4 тысячи евро, чтобы просто хорошо себя чувствовать", – считает Игорь.

По его словам, этой суммы не хватит на то, чтобы "покупать велосипеды, путешествовать по другим странам". А уже суммы 3,5 тысячи семье хватит, чтобы нормально питаться, платить за аренду жилья и даже немного экономить.

"Но откладывать это уже о финансовой грамотности, кто как себе что распределяет. То есть человек, который только первые разы заработал здесь деньги, то хочет их пропить, проесть, прогулять и все остальное", – так объясняет ментальность украинцев в Германии блогер.

Он считает, что суммы в 3,5-5 тысяч евро хватит семье с ребенком, чтобы "и отложить, и купить вкусное, и купить какие-то подарки, и себе позволить что-то приобрести небольшое", имея в виду технику, а также на аренду квартиры. Впрочем, при наличии собственного жилья хватит и 4 тысяч евро.

А на одного человека хватит 1,5-2 тысячи соответственно – "чтобы человек не выживал, а чтобы мог себе покупать продукты, даже какие-то еще вещи", говорит Игорь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Германии трудоустраиваются значительно быстрее, чем мигранты предыдущих волн, достигнув 50% занятости на несколько лет раньше. В то же время из-за войны, ухода за детьми и частичной занятости их уровень труда до сих пор заметно ниже среднего по стране.

