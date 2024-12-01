В Киев прибыли топ-чиновники ЕС: мы сделаем все необходимое, чтобы Украина выиграла войну
В Киев прибыли новый президент Европейского совета Антониу Кошта, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос. У топ-чиновников ЕС запланированы встречи с украинскими политиками.
Поездка состоялась в воскресенье, 1 декабря. Новостью поделилась в соцсети X бывшая премьер-министр Эстонии, заменившая Жозепа Борреля в кресле верховного представителя ЕС.
"Во время моего первого визита после вступления в должность я четко заявляю: Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все необходимое", – написала Кая Каллас.
В этом же ключе высказался и президент Европейского совета Антониу Кошта.
"С первого дня войны ЕС на стороне Украины. С первого дня нашего мандата мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку украинскому народу. Горжусь быть в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос", – подчеркнул он.
Отметим, что это первый визит чиновников ЕС в Киев после их вступления в должности. Состав новой Еврокомиссии был утвержден 27 ноября, она официально приступила к работе 1 декабря 2024 года.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на €18,1 млрд в рамках пакета G7. Средства снабжаются доходами от замороженных российских активов.
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