В Киев прибыли топ-чиновники ЕС: мы сделаем все необходимое, чтобы Украина выиграла войну

В Киев прибыли новый президент Европейского совета Антониу Кошта, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос. У топ-чиновников ЕС запланированы встречи с украинскими политиками.

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Поездка состоялась в воскресенье, 1 декабря. Новостью поделилась в соцсети X бывшая премьер-министр Эстонии, заменившая Жозепа Борреля в кресле верховного представителя ЕС.

"Во время моего первого визита после вступления в должность я четко заявляю: Европейский Союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы сделаем для этого все необходимое", – написала Кая Каллас.

В этом же ключе высказался и президент Европейского совета Антониу Кошта.

"С первого дня войны ЕС на стороне Украины. С первого дня нашего мандата мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку украинскому народу. Горжусь быть в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос", – подчеркнул он.

Отметим, что это первый визит чиновников ЕС в Киев после их вступления в должности. Состав новой Еврокомиссии был утвержден 27 ноября, она официально приступила к работе 1 декабря 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на €18,1 млрд в рамках пакета G7. Средства снабжаются доходами от замороженных российских активов.

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