ЕС выделит Украине помощь на миллиарды евро: подписан меморандум

Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро в рамках пакета G7. Средства обеспечиваются доходами от замороженных российских активов.

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Об этом сообщил в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующий Меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро, обеспечиваемых доходами от замороженных российских активов, в рамках пакета G7 на 50 млрд долларов был подписан Европейским Союзом.

"ЕС сделал шаг по оказанию Украине исключительной макрофинансовой помощи. Был подписан Меморандум о взаимопонимании, необходимый для выделения 18,1 млрд евро. Это часть пакета G7 на сумму 50 млрд долларов, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов", – отметил Шмыгаль в соцсетях.

Он назвал такой шаг не только поддержкой, но и прецедентом привлечения России к ответственности за ее преступления и началом процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну. Премьер также выразил искреннюю признательность лидерам ЕС. "Вместе победим и отстроим Украину", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о шестом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Это решение открывает путь к получению транша в размере 1,1 млрд долларов США до конца 2024 года. .Впрочем, до сих пор не подписанный президентом Украины законопроект о повышении налогов может помешать полноценному утверждению сделки.

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