Обошлись без Орбана: Европарламент большинством голосов утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент в среду, 27 ноября проголосовал за новый состав Европейской Комиссии, предложенный действующей и избранной главой ЕК Урсулой фон дер Ляен и одобренный в сентябре Советом ЕС. 370 депутатов высказались за, против – 282, еще 36 – воздержались.

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Хотя фракция "Патриоты за Европу" (сформированная партией "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и французской партией правого толка "Национальное объединение" Марин Ле Пен) выступали против, простого большинства голосов хватило для позитивного решения. Обновленная Европейская Комиссия официально приступит к работе 1 декабря 2024 года, передает Deutsche Welle.

Всего в списке 26 еврокомиссаров. Отдельно указана бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая заменит Жозепа Борреля в кресле верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Кстати, венгерский политик Оливер Вархейи, считающийся одним из приближенных Орбана и в прошлом составе ЕК отвечавший за вопросы добрососедства и расширения, получил новую должность – комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Президент ЕП Роберта Мецола на пресс-конференции заявила, что основными сферами работы будут энергетика, безопасность и оборона.

"Мы сыграли свою роль в голосовании за команду Урсулы фон дер Ляен и в формировании политической программы, которой будет руководствоваться новая Европейская Комиссия, и мы сыграли свою роль в тщательной проверке команды, которая поможет реализовать эту программу в течение следующих пяти лет, как положено демократам и ответственным политикам", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал более детально о новом составе Еврокомиссии. Найти материал можно по ссылке.

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