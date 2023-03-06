В Киев прибыли лидеры партии Шольца, которую обвинили в лояльности к России

В понедельник, 6 марта, лидер партии СДПГ Ларс Клингбейл и лидер фракции Рольф Мютцених прибыли в Киев. Это первый визит лидеров партии канцлера ФРГ Олафа Шольца с момента широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Примечательно, что именно СДПГ обвиняют в лояльности к стране-агрессору. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Ларс Клингбайль и Рольф Мютцених прибыли в украинскую столицу рано утром на специальном поезде. Ожидается, что в Киеве они проведут переговоры с представителями украинского правительства и парламента.

Из соображений безопасности точная программа визита изначально не публиковалась. После широкомасштабного вторжения Украину уже посетили несколько высокопоставленных политиков СДПГ, в первую очередь канцлер Олаф Шольц в июне 2022 года. Министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев всего через несколько дней после вступления в должность.

Как известно, СДПГ находится в сложном положении из-за своей политики в отношении России до широкомасштабного вторжения: ее обвиняют в том, что она десятилетиями неверно оценивала кремлевского диктатора Владимира Путина и слишком сильно полагалась на сотрудничество с Россией.

Однако и Клингбейл, и Мютцених уже открыто признали неверные суждения. Кроме того, СДПГ хочет пересмотреть свою внешнюю политику и, следовательно, свое отношение к России на партийной конференции.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что среди всех государств континентальной Европы его страна оказала Украине больше помощи в войне против российского агрессора. ФРГ он назвал самым крупным донором Киева с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шольц назвал предпосылку для мирных переговоров РФ и Украины. Он заявил, что для этого Путин должен вывести свои войска с украинской территории, и наконец понять, что для него эта война не станет успешной.

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