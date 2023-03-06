Шольц назвал Германию самым большим донором Украины в континентальной Европе и указал на ошибку Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что среди всех государств континентальной Европы его страна оказала Украине больше помощи в войне против российского агрессора. ФРГ он назвал самым крупным донором Киева с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

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Об этом политик сказал в эфире программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN, также указав на главную ошибку российского диктатора Владимира Путина, который начал войну. Его слова процитировала немецкая газета Tagesspiegel.

Так, канцлер подчеркнул, что Берлин поставляет украинской армии оружие, а самому государству оказывает финансовую поддержку.

"Мы стали крупнейшим донором Украины в континентальной Европе. Это в том числе и через вооружение, поставки которого мы координируем с США и другими друзьями. Тем или иным образом мы предоставили €14 млрд евро Украине в прошлом году", – сообщил Шольц.

Он отметил, что немецкое правительство продолжит оказывать Киеву разноплановую помощь столько, сколько это потребуется.

В этом контексте Шольц также подчеркнул, что Путин, начав войну и планируя "уничтожать, разворовывать, русифицировать культурные ценности украинцев", просто недооценил единство Запада в поддержке Украины.

"Он недооценил единство Европы, США и всех друзей Украины, а также постоянные поставки оружия, которое мы делаем доступными для Украины. Украинцы смогли защитить свою страну. И они по-прежнему смогут делать это в будущем", – выразил убеждение канцлер Германии, повторив, что поставок вооружения будет больше.

Отметим, что в последнее время Польша активизировала кампанию против ФРГ на фоне военной помощи Украине. Официальные лица страны обвиняют Берлин в промедлении с отправкой Киеву боевых танков. Специалисты подчеркивают, что подобный раскол между Польшей и Германией может сорвать поставки оружия Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шольц назвал предпосылку для мирных переговоров РФ и Украины. Он заявил, что для этого Путин должен вывести свои войска с украинской территории, и наконец понять, что для него эта война не станет успешной.

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