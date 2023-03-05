Шольц: война Путина в тупике, основа для мирных переговоров – вывод войск РФ из Украины

Основой для мирных переговоров России и Украины является вывод войск Владимира Путина с украинской территории. Для этого необходимо, чтобы российский диктатор понял, что его война не будет успешной.

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Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN. "На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что его вторжение и империалистическая агрессия не увенчаются успехом, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", – подчеркнул немецкий политик.

Он считает, что российско-украинская война сейчас зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Киеву. Однако, заверяет Шольц, Берлин выступает против того, чтобы заставлять украинцев идти на неудобные компромиссы. "Без украинцев не будет никаких решений", – заявил он.

По словам канцлера, глава Кремля недооценил и силу Украины, и единство друзей Украины.

"Очень сложно судить о том, что будет дальше в Украине, но есть кое-что абсолютно ясное: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", – сказал политик.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Олаф Шольц призвал власти Китая надавить на Российскую Федерацию, чтобы Москва прекратила захват чужих территорий и вывела свои войска из Украины.

– Также Шольц раскритиковал "мирный план" КНР для Украины. Глава немецкого правительства подчеркнул, что некоторые предложения Пекина выглядят достаточно размытыми и в этом плане нет четкой линии отхода оккупационных войск.

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