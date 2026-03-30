В Киев прибыл с визитом временный премьер Болгарии Гюров вместе с другими министрами. Фото

Временный премьер Болгарии Андрей Гюров прибыл в Киев с официальным визитом вместе с рядом министров. В рамках поездки запланированы встречи с ключевыми представителями украинской власти для обсуждения двустороннего взаимодействия.

В Киеве болгарская делегация проведет переговоры с президентом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Болгарского правительства.

Также планируется встреча с премьер-министром Юлией Свириденко и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В состав делегации вошли министры иностранных дел, транспортные, обороны, образования и энергетики Болгарии. Такой широкий состав представительства свидетельствует об обсуждении широкого спектра вопросов. От сотрудничества в сфере безопасности до развития инфраструктуры и энергетического сектора.

Во время переговоров особое внимание уделят поддержке Украины в условиях войны, а также участию Болгарии в послевоенном восстановлении.

