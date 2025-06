В ISW объяснили, чем грозит Украине сокращение военной помощи от США

Сокращение военной помощи США Украине не приведет к устойчивому миру в стране, как обещал американский лидер Дональд Трамп. Также это не поспособствует тому, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою "теорию победы".

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что последние действия Вашингтона несовместимы с заявленной целью республиканца по обеспечению прочного мира в Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил 10 июня, что США намерены сократить свой бюджет на закупку оружия для Украины в 2026 году. Он не уточнил масштабы запланированных сокращений. При этом заявил, что "мирное урегулирование путем переговоров" якобы отвечает наилучшим интересам Украины, России и США. Но слова "победа", а также "путь к победе и миру" не были четко определены в его речи.

Военные аналитики отреагировали, отметив, что "теория победы" Путина как раз утверждает, что российские военные могут поддерживать ползучие, постепенные наступления на поле боя дольше, чем украинские силы могут защищаться и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину.

Поэтому ISW продолжает оценивать, что западная военная помощь, особенно та, которую только США могут предоставить быстро и в больших масштабах, остается критически важной для того, чтобы позволить украинским войскам добиться решающих успехов на фронте и заставить Путина пересмотреть его "теорию победы".

По их словам, успехи на поле боя, которые изменят расчеты Путина, заставят Россию вступить в конструктивные переговоры, чтобы обеспечить мирное разрешение войны.

"Сокращение помощи США Украине рискует дать России больше преимуществ на передовой и, вероятно, подтолкнет Путина к продолжению войны и укреплению его веры в то, что Россия может завоевать Украину. А это несовместимо с заявленной целью президента США Дональда Трампа по обеспечению прочного мира в Украине", – оценили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Сената министра обороны Пита Хегсета заставили оправдываться за недостаточную поддержку Украины. Он же утверждал, якобы наступление России на Украину остановили "предоставленные Трампом" британские переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin.

