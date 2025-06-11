'Россию остановили предоставленные Трампом Джавелины': Хегсета в Сенате заставили оправдываться за недостаточную поддержку Украины. Видео

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл попросил министра обороны США Пита Хегсета прокомментировать американскую помощь Украине в сфере безопасности. Глава Пентагона в ответ на это раскритиковал предыдущие администрации Джо Байдена и Барака Обамы.

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Это произошло во время слушания в Сенате (верхняя палата Конгресса США). Хегсет отметил, что Россия захватила Крым, когда в США у власти был Обама. "И мы дали им одеяла", – сказал он.

"Во времена первого срока президента Трампа он дал украинцам Javelin, и россияне не вторглись. При Байдене россияне вторглись, а помощь оказывалась медленно и не в полном объеме, и в результате все зашло в тупик. К счастью, Javelin, предоставленные президентом Трампом, фактически остановили продвижение россиян", – заявил Хегсет.

Теперь, утверждает он, российский диктатор Владимир Путин знает, что "президент Трамп силен".

"Даже если мы понимаем, что Россия является агрессором, и мы аплодируем усилиям украинцев. Есть момент, когда нужно осознать, что происходит на поле боя и что лучшим результатом являются мирные переговоры, чтобы остановить убийства и прекратить резню. И наш бюджет это отражает", – сказал министр обороны США.

Он также заявил, что Европа должна активнее защищать свой континент, что предполагает в частности увеличение странами-членами НАТО расходов на оборону.

"Трамп установил стандарт, что Америка не может быть везде и для всех. Если вы европейская страна, вы не можете бессрочно вывозить что-то из США. Вы наши союзники и друзья, и мы будем с вами. Но нужно быть начеку и в мирное время, и в военное", – отметил Хегсет.

По его словам, бюджет США отражает то, что давно назрело – Европа должна делать больше. А Америка тем временем будет иметь возможность сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа в дальнейшем сократит расходы на военную помощь Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет объяснил это тем, что нынешняя власть Соединенных Штатов хочет закончить войну.

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