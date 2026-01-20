В горсовете Днепра проходят обыски: Филатов выступил с заявлением

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что утром во вторник, 20 января, в мэрии города правоохранители проводили обыски. По его словам, следственные действия касались захоронений на свалке.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице. Он также резко высказался в сторону украинского правительства.

"Сегодня утром очередные "правоохранители" приперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено", – написал он.

Филатов добавил, что обыски начались в тот же день, когда из-за ночной атаки на Днепр была повреждена большая котельная. Мэр также по этому поводу резко высказался в сторону правительства.

"Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра? А еще у меня есть вопросы к руководству государства. Любых звеньев. Заканчивайте ложь о "единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти". Пока вы не успокоите своих взбешенных псов, которые уже 100 процентов ведут себя как пятая колонна", – разозлился чиновник.

Впоследствии в пресс-службе полиции сообщили, что обыски в мэрии Днепра проводятся с целью изъятия документов в рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов. Обыски санкционированы по согласованию прокуратуры и постановления суда, говорят правоохранители, на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

Обыски у украинских чиновников – последние новости

Напомним, ранее глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко отреагировала на обыски в партийном офисе политической силы и назвала их политическим давлением, сравнив действия правоохранителей с тем, что было во времена Виктора Януковича.

В частности, во время обысков у первого заместителя председателя Финмониторинга Богдана Корольчука по делу о коррупционных схемах на 200 млн грн при строительстве фортификаций Полтавской ОГА обнаружили печати компаний и около 15 млн грн наличными. Это может свидетельствовать о причастности Корольчука к схемам по отмыванию денег.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ пришло с обысками в центральный аппарат и региональные управления налоговой относительно деятельности рисковых предприятий в 2024-2025 годах.

