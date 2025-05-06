В Германии все 17 новых министров приняли присягу: кто вошел в правительство Мерца
В Германия презентовали новое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца. Церемония скрепления присяги состоялась во дворце Бельвю с участием президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Все 17 новоизбранных министров получили свидетельства о назначении, и теперь приступают к своей работе.
Об этом сообщает Spiegel. Новое правительство имеет целью усиление экономической стабильности и укрепление международных связей, в частности в контексте нынешних геополитических вызовов.
В новый состав правительства Германии вошли следующие назначения:
В новый состав правительства Германии вошли следующие назначения:
- Ларс Клингбейл – вице-канцлер и министр финансов,
- Катерина Райхе – министр экономики,
- Иоганн Вадефул – министр иностранных дел,
- Борис Писториус – министр обороны,
- Александр Добриндт – министр внутренних дел,
- Бербель Бас – министр труда,
- Патрик Шнидер – министр транспорта,
- Нина Варкен – министр здравоохранения,
- Верена Хубертц – министр строительства,
- Дороти Бер – министр исследований,
- Карин Прин – министр образования и по делам семьи,
- Карстен Вильдбергер – министр цифровизации и госмодернизации,
- Алоиз Райнер – министр сельского хозяйства,
- Стефани Хубиг – министр юстиции,
- Карстен Шнайдер – министр экологии,
- Рим Алабали-Радован – министр по вопросам развития,
- Орстен Фрай – министр по особым делам.
Это правительство обещает значительные изменения в различных сферах и имеет целью укрепление внутренней и внешней политики Германии. Особое внимание будет уделено реформам в экономике, обороне и внешней политике, что должно стать важным сигналом для Европы и Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, Фридриха Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов Бундестага из необходимых 316.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Фридриху Мерцу удостоверение канцлера ФРГ и пожелал ему успехов в работе. Церемония состоялась во дворце Бельвю. После этого новый канцлер вернулся в Бундестаг, где принял присягу. Также стало известно, в какую страну Фридрих Мерц совершит свой первый зарубежный визит на новой должности.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Он выразил надежду, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.
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