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В Германии все 17 новых министров приняли присягу: кто вошел в правительство Мерца

OBOZ.UA
Новости политики
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В Германии все 17 новых министров приняли присягу: кто вошел в правительство Мерца

В Германия презентовали новое правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца. Церемония скрепления присяги состоялась во дворце Бельвю с участием президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Все 17 новоизбранных министров получили свидетельства о назначении, и теперь приступают к своей работе.

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Об этом сообщает Spiegel. Новое правительство имеет целью усиление экономической стабильности и укрепление международных связей, в частности в контексте нынешних геополитических вызовов.

В новый состав правительства Германии вошли следующие назначения:

В новый состав правительства Германии вошли следующие назначения:

  • Ларс Клингбейл – вице-канцлер и министр финансов,
  • Катерина Райхе министр экономики,
  • Иоганн Вадефул – министр иностранных дел,
  • Борис Писториус министр обороны,
  • Александр Добриндт министр внутренних дел,
  • Бербель Бас министр труда,
  • Патрик Шнидер –  министр транспорта,
  • Нина Варкен – министр здравоохранения,
  • Верена Хубертц – министр строительства,
  • Дороти Бер министр исследований,
  • Карин Прин – министр образования и по делам семьи,
  • Карстен Вильдбергер  министр цифровизации и госмодернизации,
  • Алоиз Райнер – министр сельского хозяйства,
  • Стефани Хубиг –  министр юстиции,
  • Карстен Шнайдер – министр экологии,
  • Рим Алабали-Радован – министр по вопросам развития,
  • Орстен Фрай – министр по особым делам.

Это правительство обещает значительные изменения в различных сферах и имеет целью укрепление внутренней и внешней политики Германии. Особое внимание будет уделено реформам в экономике, обороне и внешней политике, что должно стать важным сигналом для Европы и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридриха Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов Бундестага из необходимых 316.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Фридриху Мерцу удостоверение канцлера ФРГ и пожелал ему успехов в работе. Церемония состоялась во дворце Бельвю. После этого новый канцлер вернулся в Бундестаг, где принял присягу. Также стало известно, в какую страну Фридрих Мерц совершит свой первый зарубежный визит на новой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Он выразил надежду, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.

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