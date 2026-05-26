Правительство Украины готовит масштабное изменение для бизнеса: все разрешительные документы, лицензии и декларации об осуществлении хозяйственной деятельности планируют перевести в единую цифровую систему єДозвіл.

Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.

Фактически речь идет о создании единой обязательной цифровой среды для взаимодействия бизнеса с государством в сфере разрешительных процедур.

И это может стать одной из крупнейших реформ административных услуг для бизнеса за последние годы.

В чем суть реформы

Сегодня система разрешений в Украине остается фрагментированной. Различные лицензии, разрешения и согласования:

выдаются разными органами;

находятся в разных реестрах;

имеют разные процедуры;

часто требуют бумажных документов и физической коммуникации с чиновниками.

Именно эту модель государство хочет изменить. Проект предусматривает, что система єДозвіл станет единой цифровой платформой для:

подачи заявлений;

получения разрешений;

лицензирования;

подачи деклараций;

отслеживания статуса документов;

взаимодействия бизнеса с разрешительными органами.

Иными словами, государство пытается перейти от разрозненных разрешительных процедур к модели "единого цифрового окна".

Что изменится для бизнеса

Ключевая идея реформы – максимальная автоматизация. Во многих случаях система сможет:

автоматически проверять информацию;

подтягивать данные из государственных реестров;

автоматически выдавать разрешение без участия должностного лица.

То есть часть решений фактически будет приниматься не должностным лицом, а автоматической системой.

Для бизнеса это означает, что:

заявки можно будет подавать онлайн;

статус рассмотрения – отслеживать в режиме реального времени;

документы – получать через Дію;

количество личных контактов с государственными органами – минимизировать.

Почему это важно

Для многих предпринимателей разрешительная система давно ассоциируется:

с затягиванием сроков;

непрозрачными процедурами;

дублированием документов;

зависимостью от конкретного чиновника;

бюрократией.

Именно поэтому цифровизация выглядит логичным шагом. Если система действительно будет работать автоматически, это потенциально означает:

быстрее получение разрешений;

меньше бумажной работы;

меньше административных расходов;

меньше пространства для коррупционных рисков;

более прогнозируемые сроки для бизнеса.

И это, безусловно, один из главных плюсов реформы.

Но вместе с цифровизацией появляются и новые риски. Несмотря на положительную идею, реформа создает и ряд важных вопросов.

Техническая зависимость от системы

Чем больше разрешительных процедур концентрируется в одной цифровой системе, тем более критичной становится ее стабильная работа.

Если єДозвіл станет фактически единственной точкой доступа к лицензиям и разрешениям, любые:

технические сбои;

кибератаки;

ошибки в реестрах;

проблемы с интеграцией государственных реестров

могут напрямую влиять на возможность бизнеса работать.

И это уже не просто вопрос цифровизации, а вопрос экономической инфраструктуры.

Алгоритм вместо чиновника – это тоже риск

Автоматизация не всегда означает отсутствие проблем. Если система:

ошибочно подтянет данные;

некорректно определит статус;

не учтет специфику ситуации;

заблокирует процедуру из-за технического несоответствия,

бизнес может столкнуться уже не с "человеческим фактором", а с "цифровой бюрократией".

И в отдельных случаях обжаловать решение алгоритма может оказаться сложнее, чем решение конкретного чиновника.

Отдельный вопрос – правовая ответственность

Одна из главных юридических проблем будущей модели – кто именно будет нести ответственность за ошибки автоматической системы. Например:

если разрешение выдано ошибочно;

если система безосновательно отказала;

если реестры содержат некорректные данные;

если алгоритм неправильно идентифицировал заявителя.

И именно эти вопросы пока остаются одними из наименее урегулированных.

Бизнесу придется адаптироваться

Несмотря на преимущества цифровизации, для многих компаний это будет означать необходимость:

перестройки внутренних процессов;

перехода на новые цифровые механизмы;

проверки корректности данных в государственных реестрах;

адаптации документооборота;

постоянного контроля цифровых статусов и сообщений.

Особенно это будет актуально для малого бизнеса и компаний, которые до сих пор в значительной степени работают через бумажные процедуры.

Вывод

Идея создания единой цифровой системы разрешений и лицензий выглядит логичным продолжением цифровизации государственных услуг в Украине.

Потенциально єДозвіл действительно может:

сократить бюрократию;

ускорить получение разрешений;

уменьшить административное давление на бизнес;

сделать процедуры более прозрачными.

Но вместе с этим государство фактически переводит значительную часть взаимодействия бизнеса с регуляторами в режим полной цифровой зависимости.

И главный вопрос теперь заключается уже не только в том, насколько быстро будет работать система.

Главный вопрос – насколько стабильной, безопасной и юридически прогнозируемой она будет для бизнеса.

В итоге предприниматели будут оценивать реформу значительно проще: действительно ли єДозвіл упростит работу бизнеса – или же создаст новую форму цифровой бюрократии.