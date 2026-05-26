Блог | єДозвіл как новая реальность для бизнеса: государство переводит разрешения в цифру
Правительство Украины готовит масштабное изменение для бизнеса: все разрешительные документы, лицензии и декларации об осуществлении хозяйственной деятельности планируют перевести в единую цифровую систему єДозвіл.
Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.
Фактически речь идет о создании единой обязательной цифровой среды для взаимодействия бизнеса с государством в сфере разрешительных процедур.
И это может стать одной из крупнейших реформ административных услуг для бизнеса за последние годы.
В чем суть реформы
Сегодня система разрешений в Украине остается фрагментированной. Различные лицензии, разрешения и согласования:
- выдаются разными органами;
- находятся в разных реестрах;
- имеют разные процедуры;
- часто требуют бумажных документов и физической коммуникации с чиновниками.
Именно эту модель государство хочет изменить. Проект предусматривает, что система єДозвіл станет единой цифровой платформой для:
- подачи заявлений;
- получения разрешений;
- лицензирования;
- подачи деклараций;
- отслеживания статуса документов;
- взаимодействия бизнеса с разрешительными органами.
Иными словами, государство пытается перейти от разрозненных разрешительных процедур к модели "единого цифрового окна".
Что изменится для бизнеса
Ключевая идея реформы – максимальная автоматизация. Во многих случаях система сможет:
- автоматически проверять информацию;
- подтягивать данные из государственных реестров;
- автоматически выдавать разрешение без участия должностного лица.
То есть часть решений фактически будет приниматься не должностным лицом, а автоматической системой.
Для бизнеса это означает, что:
- заявки можно будет подавать онлайн;
- статус рассмотрения – отслеживать в режиме реального времени;
- документы – получать через Дію;
- количество личных контактов с государственными органами – минимизировать.
Почему это важно
Для многих предпринимателей разрешительная система давно ассоциируется:
- с затягиванием сроков;
- непрозрачными процедурами;
- дублированием документов;
- зависимостью от конкретного чиновника;
- бюрократией.
Именно поэтому цифровизация выглядит логичным шагом. Если система действительно будет работать автоматически, это потенциально означает:
- быстрее получение разрешений;
- меньше бумажной работы;
- меньше административных расходов;
- меньше пространства для коррупционных рисков;
- более прогнозируемые сроки для бизнеса.
И это, безусловно, один из главных плюсов реформы.
Но вместе с цифровизацией появляются и новые риски. Несмотря на положительную идею, реформа создает и ряд важных вопросов.
Техническая зависимость от системы
Чем больше разрешительных процедур концентрируется в одной цифровой системе, тем более критичной становится ее стабильная работа.
Если єДозвіл станет фактически единственной точкой доступа к лицензиям и разрешениям, любые:
- технические сбои;
- кибератаки;
- ошибки в реестрах;
- проблемы с интеграцией государственных реестров
могут напрямую влиять на возможность бизнеса работать.
И это уже не просто вопрос цифровизации, а вопрос экономической инфраструктуры.
Алгоритм вместо чиновника – это тоже риск
Автоматизация не всегда означает отсутствие проблем. Если система:
- ошибочно подтянет данные;
- некорректно определит статус;
- не учтет специфику ситуации;
- заблокирует процедуру из-за технического несоответствия,
бизнес может столкнуться уже не с "человеческим фактором", а с "цифровой бюрократией".
И в отдельных случаях обжаловать решение алгоритма может оказаться сложнее, чем решение конкретного чиновника.
Отдельный вопрос – правовая ответственность
Одна из главных юридических проблем будущей модели – кто именно будет нести ответственность за ошибки автоматической системы. Например:
- если разрешение выдано ошибочно;
- если система безосновательно отказала;
- если реестры содержат некорректные данные;
- если алгоритм неправильно идентифицировал заявителя.
И именно эти вопросы пока остаются одними из наименее урегулированных.
Бизнесу придется адаптироваться
Несмотря на преимущества цифровизации, для многих компаний это будет означать необходимость:
- перестройки внутренних процессов;
- перехода на новые цифровые механизмы;
- проверки корректности данных в государственных реестрах;
- адаптации документооборота;
- постоянного контроля цифровых статусов и сообщений.
Особенно это будет актуально для малого бизнеса и компаний, которые до сих пор в значительной степени работают через бумажные процедуры.
Вывод
Идея создания единой цифровой системы разрешений и лицензий выглядит логичным продолжением цифровизации государственных услуг в Украине.
Потенциально єДозвіл действительно может:
- сократить бюрократию;
- ускорить получение разрешений;
- уменьшить административное давление на бизнес;
- сделать процедуры более прозрачными.
Но вместе с этим государство фактически переводит значительную часть взаимодействия бизнеса с регуляторами в режим полной цифровой зависимости.
И главный вопрос теперь заключается уже не только в том, насколько быстро будет работать система.
Главный вопрос – насколько стабильной, безопасной и юридически прогнозируемой она будет для бизнеса.
В итоге предприниматели будут оценивать реформу значительно проще: действительно ли єДозвіл упростит работу бизнеса – или же создаст новую форму цифровой бюрократии.