Виктория Карпова
Юрист AC Crowe Ukraine

Блог | єДозвіл как новая реальность для бизнеса: государство переводит разрешения в цифру

Правительство Украины готовит масштабное изменение для бизнеса: все разрешительные документы, лицензии и декларации об осуществлении хозяйственной деятельности планируют перевести в единую цифровую систему єДозвіл.

Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.

Фактически речь идет о создании единой обязательной цифровой среды для взаимодействия бизнеса с государством в сфере разрешительных процедур. 

И это может стать одной из крупнейших реформ административных услуг для бизнеса за последние годы.

В чем суть реформы

Сегодня система разрешений в Украине остается фрагментированной. Различные лицензии, разрешения и согласования:

  • выдаются разными органами;
  • находятся в разных реестрах;
  • имеют разные процедуры;
  • часто требуют бумажных документов и физической коммуникации с чиновниками.

Именно эту модель государство хочет изменить. Проект предусматривает, что система єДозвіл станет единой цифровой платформой для:

  • подачи заявлений;
  • получения разрешений;
  • лицензирования;
  • подачи деклараций;
  • отслеживания статуса документов;
  • взаимодействия бизнеса с разрешительными органами.

Иными словами, государство пытается перейти от разрозненных разрешительных процедур к модели "единого цифрового окна".

Что изменится для бизнеса

Ключевая идея реформы – максимальная автоматизация. Во многих случаях система сможет:

  • автоматически проверять информацию;
  • подтягивать данные из государственных реестров;
  • автоматически выдавать разрешение без участия должностного лица.

То есть часть решений фактически будет приниматься не должностным лицом, а автоматической системой.

Для бизнеса это означает, что:

  • заявки можно будет подавать онлайн;
  • статус рассмотрения – отслеживать в режиме реального времени;
  • документы – получать через Дію;
  • количество личных контактов с государственными органами – минимизировать.

Почему это важно

Для многих предпринимателей разрешительная система давно ассоциируется:

  • с затягиванием сроков;
  • непрозрачными процедурами;
  • дублированием документов;
  • зависимостью от конкретного чиновника;
  • бюрократией.

Именно поэтому цифровизация выглядит логичным шагом. Если система действительно будет работать автоматически, это потенциально означает:

  • быстрее получение разрешений;
  • меньше бумажной работы;
  • меньше административных расходов;
  • меньше пространства для коррупционных рисков;
  • более прогнозируемые сроки для бизнеса.

И это, безусловно, один из главных плюсов реформы.

Но вместе с цифровизацией появляются и новые риски. Несмотря на положительную идею, реформа создает и ряд важных вопросов.

Техническая зависимость от системы

Чем больше разрешительных процедур концентрируется в одной цифровой системе, тем более критичной становится ее стабильная работа.

Если єДозвіл станет фактически единственной точкой доступа к лицензиям и разрешениям, любые:

  • технические сбои;
  • кибератаки;
  • ошибки в реестрах;
  • проблемы с интеграцией государственных реестров

могут напрямую влиять на возможность бизнеса работать.

И это уже не просто вопрос цифровизации, а вопрос экономической инфраструктуры.

Алгоритм вместо чиновника – это тоже риск

Автоматизация не всегда означает отсутствие проблем. Если система:

  • ошибочно подтянет данные;
  • некорректно определит статус;
  • не учтет специфику ситуации;
  • заблокирует процедуру из-за технического несоответствия,

бизнес может столкнуться уже не с "человеческим фактором", а с "цифровой бюрократией".

И в отдельных случаях обжаловать решение алгоритма может оказаться сложнее, чем решение конкретного чиновника.

Отдельный вопрос – правовая ответственность

Одна из главных юридических проблем будущей модели – кто именно будет нести ответственность за ошибки автоматической системы. Например:

  • если разрешение выдано ошибочно;
  • если система безосновательно отказала;
  • если реестры содержат некорректные данные;
  • если алгоритм неправильно идентифицировал заявителя.

И именно эти вопросы пока остаются одними из наименее урегулированных.

Бизнесу придется адаптироваться

Несмотря на преимущества цифровизации, для многих компаний это будет означать необходимость:

  • перестройки внутренних процессов;
  • перехода на новые цифровые механизмы;
  • проверки корректности данных в государственных реестрах;
  • адаптации документооборота;
  • постоянного контроля цифровых статусов и сообщений.

Особенно это будет актуально для малого бизнеса и компаний, которые до сих пор в значительной степени работают через бумажные процедуры.

Вывод

Идея создания единой цифровой системы разрешений и лицензий выглядит логичным продолжением цифровизации государственных услуг в Украине.

Потенциально єДозвіл действительно может:

  • сократить бюрократию;
  • ускорить получение разрешений;
  • уменьшить административное давление на бизнес;
  • сделать процедуры более прозрачными.

Но вместе с этим государство фактически переводит значительную часть взаимодействия бизнеса с регуляторами в режим полной цифровой зависимости.

И главный вопрос теперь заключается уже не только в том, насколько быстро будет работать система.

Главный вопрос – насколько стабильной, безопасной и юридически прогнозируемой она будет для бизнеса.

В итоге предприниматели будут оценивать реформу значительно проще: действительно ли єДозвіл упростит работу бизнеса – или же создаст новую форму цифровой бюрократии.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
