В Германии призвали ответить России на ее гибридные атаки: при чем здесь ракеты Taurus

Лидер немецкой Свободной демократической партии (FDP) Вольфганг Кубицкий отреагировал на инцидент с дронами возле украинских транспортных самолетов в аэропорту Лейпцига, за которым может стоять Россия. Он считает, что Берлин должен выдвинуть Москве ультиматум.

Видео дня

Об этом Кубицкий заявил в программе ntv "Blome & Pfeffer". По его мнению, Германия должна пригрозить России передачей Украине дальнобойных ракет Taurus, если Кремль не прекратит гибридные атаки на немецкую инфраструктуру.

"Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сообщил бы ему: до сих пор мы не предоставляли Taurus... но если гибридная агрессия против Германии продолжится, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для мощного сопротивления России", – считает Кубицкий.

Стоит отметить, что Свободная демократическая партия Германии долгое время была одной из самых активных сторонниц предоставления Украине дальнобойного вооружения, в том числе и ракет Taurus. По итогам последних парламентских выборов эта политическая сила не прошла в Бундестаг.

Инцидент в Лейпциге

По данным медиа, канцлер Германии Фридрих Мерц готовится обвинить Россию в попытке атаки с использованием дронов в Лейпциге и объявить "широкомасштабные" санкции. Это станет свидетельством дальнейшего ужесточения позиции Берлина в отношении Москвы.

План немецкого правительства будет предусматривать прямые меры против российских субъектов, в то время как Европейский Союз продолжает работу над новыми санкциями, которые параллельно готовятся в Брюсселе.

На дроне, обнаруженном возле украинских транспортных самолетов в аэропорту Лейпцига, нашли следы ДНК. Эта же ДНК ранее уже фигурировала в одном из расследований в Литве.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, который в начале августа обнаружили возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет характерные признаки устройств, которые использует российское Главное управление Генерального штаба ВС РФ, известное как ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм ее активации был отключен.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага от правящей партии ХДС, полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер заявил, что Германия "еще два-три года назад" должна была предоставить украинским защитникам крылатые ракеты класса "воздух-земля" большой дальности Taurus.

Такая помощь Украине со стороны ФРГ не будет лишней и сейчас; кроме того, немецкие военные могли бы начать обучение украинских коллег работе с этими ракетами. Одновременно правительство Германии должно усилить давление на страну-агрессора Россию и, в частности, вводить новые санкции против нее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!