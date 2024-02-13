В 'Евросолидарности' анонсировали визит Порошенко в Польшу, Германию и Израиль

Пятый президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Польшу, Германию и Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

15 февраля в Варшаве Петр Порошенко проведет встречи с Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Председателем Комитета иностранных дел Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.

16-18 февраля по приглашению организаторов пятый президент Украины примет участие в 60-й Мюнхенской конференции безопасности, где запланированы отдельное выступление, двусторонние встречи с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.

"За несколько дней у меня запланирована поездка на 60-ю сессию Мюнхенской конференции безопасности, еду туда по приглашению организаторов. Там планирую, прежде всего, встретиться с конгрессменами республиканцами и сделать все возможное, чтобы убедить их ускорить поставки ракет, боеприпасов и F-16 для Вооруженных Сил. Моя задача – провести ряд дипломатических встреч, чтобы дать нашим партнерам из США понять, что нам нужно оружие. Потому что никто в мире не способен дать нам столь технологическое оружие", – сказал Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт.

19-20 февраля в статусе члена Почетного Совета Международного демократического союза Петр Порошенко совершит "визит солидарности" в Израиль в составе делегации высокого уровня во главе с Главой МДС Стивеном Харпером.