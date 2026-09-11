В ЕС выделили 6,1 млрд евро на дроны и ракеты PAC-3 для Украины: что известно

В пятницу, 11 сентября, Европейская комиссия одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на беспилотники и ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot. Средства предусмотрены в рамках кредита на поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро. В то же время Еврокомиссия готовит следующую выплату – 4,3 млрд евро.

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Об этом в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает "Европейская правда". По его словам, принятое решение официально разрешает Украине закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot.

"Сегодня Комиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд на дроны и ракеты для противовоздушной обороны Украины в рамках кредита на поддержку Украины", — сказал Кубилюс.

По его словам, решение предусматривает пять отступлений от стандартных условий приемлемости.

"Финансируемый в рамках займов в поддержку Украины пакет включает пять отступлений от стандартных условий приемлемости (derogations). Три — для беспилотников и компонентов украинского производства, превышающих пороговые значения стоимости, и два — для оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3", — рассказал еврокомиссар.

Кубилюс также отметил, что все 28,3 млрд евро, запланированные на этот год для финансирования обороны Украины в рамках займа в поддержку Украины, уже согласованы.

В то же время Еврокомиссия рассматривает запросы на выплату ещё 4,3 млрд евро. Эти средства должны стать следующей выплатой после 8,3 млрд евро, которые Украина уже получила.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного кредита ЕС. Украина подала заявку в рамках программы Ukraine Support Loan.

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