Еврокомиссия одобрила закупку ракет для системы Patriot для Украины за счет кредита ЕС

Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного кредита ЕС. Украина подала соответствующий запрос в рамках программы Ukraine Support Loan.

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Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на информированный источник. В Еврокомиссии ранее заявляли, что стремятся согласовать закупку в максимально сжатые сроки.

Ракеты для ПВО будут

Чиновник из ЕС на условиях анонимности сообщил, что Европейская комиссия уже одобрила заявку Украины на приобретение ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Закупку планируют профинансировать за счет 90-миллиардного кредита Евросоюза.

О намерении приобрести ракеты стало известно 3 сентября. Украина подала соответствующий запрос в рамках программы Ukraine Support Loan, после чего в Еврокомиссии заявили о готовности одобрить его в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе прилагают усилия для разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. В случае положительного решения в ближайшие дни многие страны-члены ЕС готовы направить полученные средства Украине – в частности, на укрепление противовоздушной обороны и закупку оружия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. Однако, по его словам, этой помощи все равно недостаточно для отражения российских атак.

Как писал OBOZ.UA, запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot у американских и натовских войск в Европе опустились до "более чем критического" уровня. В значительной степени это связано с войной США против Ирана – часть американских запасов из Европы перебросили на Ближний Восток для противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

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