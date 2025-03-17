США проинформировали Европу о выходе из международной группы, расследующей действия России в войне против Украины – NYT

Соединенные Штаты проинформировали Европу о выходе из международной группы, расследующей преступные действия России в войне против Украины. Соответствующее решение является свидетельством отказа администрации президента США Дональда Трампа от привлечения диктатора Владимира Путина к ответственности за совершенные преступления против украинцев.

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Об этом сообщает NYT ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что официально решение будет объявлено в понедельник, 17 марта, в электронном письме.

"Министерство юстиции тихо сообщило европейским чиновникам, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования лидеров, ответственных за вторжение в Украину, включая президента России Владимира В. Путина", – говорится в статье.

В Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины администрация бывшего американского лидера Джо Байдена присоединилась в 2023 году. Группа была создана для привлечения верхушки РФ вместе с ее союзниками в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за преступления определены как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны и не начатая с целью самообороны.

"По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что решение будет объявлено в понедельник в электронном письме к персоналу и членам главной организации группы, Агентству Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, более известному как Евроюст", – отмечает издание.

В частности, администрация Трампа сокращает работу Группы по анализу военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Б. Гарлендом. Ее ключевой целью было координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства после полномасштабного вторжения три года назад.

Администрация Трампа не указала никаких конкретных причин для выхода из следственной группы, кроме необходимости перераспределения ресурсов, что, по словам лиц, знакомых с ситуацией, было вызвано другими кадровыми и политическими действиями.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что планирует провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Глава Белого дома рассчитывает на то, что сможет заключить с ним соглашение, по его мнению, "у нас очень хороший шанс".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль затягивает дипломатический процесс, очевидно, чтобы улучшить для себя ситуацию на поле боя. По словам украинского лидера, Россия украла еще почти неделю войны, которая нужна только России.

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