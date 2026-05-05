'В экономике России появляются трещины': министр финансов Литвы призвал усилить санкции против Москвы

В экономике страны-агрессора России уже заметны "трещины". Поэтому Европейский Союз должен усилить санкции против РФ и обеспечить их неукоснительное выполнение.

Об этом заявил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе. По его словам, нынешних ограничений недостаточно, а их выполнение должно быть более жестким и без исключений.

Министр подчеркнул, что после принятия финансовой помощи Украине Евросоюз должен сосредоточиться на дальнейшем экономическом давлении на Россию.

Кредит для Украины и новый этап давления

Вайтекунас отметил, что кредит на 90 миллиардов евро для Украины уже согласован. По его словам, это решение стало возможным после достижения договоренностей, в частности при участии Венгрии, и теперь средства могут быть доступны для Киева.

Теперь, подчеркнул министр, Евросоюз должен перейти к следующему этапу – усиления санкций против России. Он отметил, что есть признаки ослабления российской экономики, которые необходимо использовать для увеличения давления.

"Мы видим трещины в их экономике. Мы должны усилить санкционный режим, должны убедиться, что санкции внедряются без каких-либо лазеек, и мы должны говорить о новых санкциях", – подчеркнул литовский министр.

"Трещины" в экономике РФ и новые санкции

По словам Вайтекунаса, санкционная политика должна быть не только жестче, но и эффективнее. Речь идет о полном устранении лазеек, через которые Россия обходит ограничения.

Он также призвал ЕС работать над новыми пакетами санкций и обеспечить их неукоснительное выполнение. По его мнению, именно сейчас есть момент для усиления экономического влияния, пока в российской экономике появляются слабые места.

Агрессор должен заплатить

Отдельно Криступас Вайтекунас поднял вопрос так называемого репарационного кредита для Украины. Он призвал вернуть его в повестку дня Евросоюза и найти механизм реализации.

"Агрессор должен заплатить", – отметил Вайтекунас, подчеркивая, что финансовая ответственность России должна стать частью общей стратегии поддержки Украины.

