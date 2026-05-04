Рост цен на нефть Кремль не спасет: в ISW оценили эффект от ударов Украины по НПЗ и указали на проблемы в экономике России

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, в частности, под пристальным вниманием украинских воинов остаются ключевые нефтяные порты в Ленинградской области. Серия недавних ударов там, а также в Перми и Туапсе снизила возможности РФ зарабатывать на нефти, цены на которую резко взлетели.

И дополнительных доходов Москве может не хватить, чтобы "реанимировать" российскую экономику на фоне нарастания экономических проблем. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Украина продолжает "выжигать" нефтяную инфраструктуру РФ

Силы обороны продолжают кампанию дальнобойных ударов по российским военным объектам и нефтяной инфраструктуре, используя уязвимости российской противовоздушной обороны.

Так, 3 мая стало известно о поражении российского малого ракетного корабля класса "Каракурт", патрульного катера и нефтяного танкера теневого флота вблизи порта "Приморск" в Ленинградской области РФ. Также значительные повреждения получила расположенная в порту инфраструктура для перегрузки нефти.

Пожары в порту Приморска фиксировала система NASA FIRMS.

Атаку признал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который заявил о "сбитии" более 60 украинских БпЛА в ночь на 3 мая и подтвердил пожары в районе порта "Приморск".

В тот же день Силы обороны с помощью морских дронов атаковали два нефтяных танкера теневого флота РФ неподалеку от порта в Новороссийске Краснодарского края.

Также появились спутниковые снимки, зафиксировавшие ущерб, нанесенный предыдущими ударами по линейно-производственно-диспетчерской станции "Транснефть Пермь". Она уничтожена на примерно 70%, сгорели все резервуары емкостью 50 тыс. куб. м, работа станции приостановлена на неопределенный период.

Аналитики напомнили, что с середины марта 2026 года украинские войска постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего радиуса действия против российской нефтяной инфраструктуры и военных объектов в России и на оккупированных территориях Украины, активно атакуя портовую и нефтяную инфраструктуру в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Удары усиливаются параллельно с увеличением объемов производства украинских воздушных и морских дронов.

"Украинские войска используют большую площадь глубокого тыла России и широкое присутствие российской нефтяной инфраструктуры и военных объектов. Длительные удары украинских беспилотников ухудшают возможности России хранить и транспортировать нефть и влияют на доходы от экспорта нефти, что может частично компенсировать рост доходов РФ от мирового роста цен на нефть", – считают в ISW.

Нефтяные доходы не спасут экономику РФ

В ISW отметили, чтодополнительных доходов России от роста цен на нефть может быть мало, чтобы в корне изменить курс на рост экономических проблем РФ.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, из-за роста цен на нефть государство-агрессор рассчитывает получить около 200 млрд рублей дополнительных доходов. Однако доходы и расходы России за последние два месяца (примерно с марта 2026 года) оставались на подобном уровне.

При этом в России с середины февраля снова заметно увеличили выплаты за подписание контрактов с минобороны РФ после их снижения в прошлом году.

Агентство Associated Press 2 мая сообщило, что экономическое влияние усиления Украиной дальнобойной ударной кампании против российской нефтяной инфраструктуры в российском тылу остается непонятным, поскольку рост цен на нефть, обусловленный войной в Иране и ослаблением санкций США, может помочь Кремлю пополнить доходы.

А вот президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, чтоукраинские удары по российской нефтяной инфраструктуре привели к потере Россией не менее 7 миллиардов долларов доходов с начала 2026 года. Поражения также сделали невозможным работу ключевых российских нефтяных портов "Усть-Луга" и "Приморск" на полную мощность.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов вырос на 320 тыс. баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 7,1 миллиона в марте 2026 года и почти удвоив доходы от экспорта российской нефти до 19 миллиардов долларов с 9,7 миллиарда долларов из-за роста цен.

В МЭА в то же время пока не смогли оценить, как повлияли украинские удары на эту тенденцию в апреле.

Российские банкиры бьют тревогу

Пока министр финансов РФ считает дополнительные нефтяные доходы, высокопоставленные российские банкиры продолжают выражать обеспокоенность относительно экономических проблем, которые будут продолжать назревать в течение 2026 финансового года.

Финансовый директор и заместитель председателя правления "Сбербанка" Тарас Скворцов заявил 29 апреля, чтоРоссия ожидает ослабления рубля во второй половине 2026 года с прогнозируемым обменным курсом от 80 до 90 рублей за 1 доллар США по сравнению с текущим обменным курсом около 75 рублей за 1 доллар США.

Скворцов считает, что рубль, вероятно, ослабнет больше в четвертом квартале.

Он также заявил, что новые российские налоговые законы, направленные на пополнение бюджета, привели к более частому использованию российскими предприятиями и потребителями наличных платежей, что, по мнению Сковрцова, может ухудшить экономическую ситуацию в России. Это увеличит масштабы теневой экономики России. А затем – приведет к подорожанию товаров и услуг при отсутствии дополнительных налоговых поступлений.

"Кремль ввел ряд экономически неоптимальных политических решений, таких как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и снижение ключевой процентной ставки, несмотря на высокую инфляцию в России, одновременно постепенно истощая ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для поддержания дефицита федерального бюджета. Этот дефицит вызван неподъемно высокими расходами на оборону. Последствия принятых решений российской экономике будет трудно преодолеть, несмотря на временный приток наличности из-за скачков мировых цен на нефть", – резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что украинские удары отбросили нефтеперерабатывающую отрасль России в развитии до декабря 2009 года.

Удары Сил обороны по российской нефтяной инфраструктуре снизили объемы производства на российских НПЗ. Среднесуточная переработка упала до 4,69 млн баррелей в день.

