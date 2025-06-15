В чем опасность и плюсы войны на Ближнем Востоке для Украины: Климкин прояснил ситуацию

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может нести как угрозы, так и стратегические выгоды для Украины. По его словам, для Киева есть "плюсы", а заключаются они в том, чтобы Европа поняла: концентрация и фокус на Украине позволяет сохранять единство.

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При этом любая перефокусировка на Ближний Восток будет очень и очень неприятным политическим и внутриполитическим драйвом для Европы. Об этом Климкин сказал в интервью LIGAnet.

Дипломат заявил, что война на Ближнем Востоке имеет двойное значение для Украины. С одной стороны – это вызовы, с другой – возможности. Он подчеркнул, что в этом контексте уместно говорить не столько о "выгодах", сколько о "выгодах" или "плюсах".

"И они однозначно есть. Они в том, чтобы Европа поняла: концентрация и фокус на Украине позволяет сохранять единство. Любая перефокусировка на Ближний Восток будет очень и очень неприятным политическим и внутренне политическим драйвом для Европы", – сказал он.

Бывший министр отметил, что позиции европейских стран по ситуации на Ближнем Востоке часто расходятся, и это создает новую точку напряжения в регионе. В то же время вопрос поддержки Украины для Европы выглядит более согласованным.

"В отношении Украины все более-менее. Тоже непросто... По меньшей мере, все понимают, что Украина важна, что Украину нужно защищать. И в конце концов рассматривать, если не как часть собственной безопасности, – к этому мы еще не пришли... Но, однако, как часть общей европейской безопасности, которая важна для сегодняшней Европы", – отметил Климкин.

По его словам, Россия будет активно манипулировать новыми глобальными угрозами, "будет раскручивать тему на 101%", в частности конфликтом на Ближнем Востоке, чтобы укрепить свои позиции в мире. То есть Москва обязательно использует эту ситуацию, заявит что-нибудь вроде: вот Израиль защищает свою безопасность, и мы также якобы защищаем свою – от мифической угрозы НАТО. "Я не знаю, чего может бояться ядерное государство, но все равно... "Вы говорите нам о суверенитете: у Ирана же есть ядерная программа, это же суверенное решение – развивать ядерную программу? Можем ограничивать суверенитет", – отметил он.

По мнению Климкина, в мире начнутся непростые обсуждения, где Россия будет пытаться провести ложные параллели между войной в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке.

"Они не начнутся, конечно, в Европе. В Европе все будет окей. А вот по миру нам придется вкладываться еще больше в то, чтобы объяснить, что все эти параллели – между нами и тем, что происходит на Ближнем Востоке, – это на самом деле отнюдь не параллели. А то, что притянуто за шиворот и за уши. И это будет очень непросто", – пояснил Климкин.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

Также Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы уничтожить подземный ядерный объект Фордо.

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