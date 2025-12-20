При обсуждении обновленного мирного плана с участием США Киев и Москва столкнулись с принципиальными разногласиями, которые пока делают невозможным компромисс. Часть требований, которые в Украине называли откровенно антиукраинскими, удалось изъять из проекта документа, однако фундаментальные противоречия сохранились.

Об этом говорится в аналитическом материале The Wall Street Journal. В статье освещается ход переговоров между Украиной, США и РФ и реакция Киева.

LAND – территориальный вопрос

Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела войска с части территорий Донецкой области, которые остаются под контролем ВСУ. В Киеве заявляют, что не имеют ни морального, ни юридического права отказываться от собственных земель, даже несмотря на давление со стороны США, заинтересованных в скорейшем завершении войны.

Владимир Путин прямо связывает дипломатию с угрозой дальнейшего наступления, заявляя об "освобождении исторических земель" военным путем в случае отказа от диалога. В то же время президент Владимир Зеленский предупредил, что отступление из укрепленных районов Донетчины откроет путь для дальнейшего продвижения РФ и расширения трактовки Москвой понятия "российские земли".

По данным опросов, около 75% украинцев выступают против любых решений, которые предусматривают вывод войск с Донбасса или ограничение армии без четких гарантий безопасности. Советник ОП Михаил Подоляк отмечает, что такие требования нивелируют международное право, а политолог Алексей Гарань предостерегает: уступки, противоречащие Конституции, могут привести к внутренней дестабилизации.

NATO – вопрос вступления в Альянс

Отказ Украины от курса на НАТО остается одним из ключевых требований Кремля, который называет расширение Альянса "коренной причиной" войны. Хотя Киев признает, что США пока не видят Украину членом НАТО, Зеленский категорически отверг идею закрепления отказа от вступления на конституционном уровне.

Президент подчеркнул, что решение по Конституции может принимать только украинский народ. Эксперты отмечают, что для таких изменений требуется конституционное большинство в две трети голосов в парламенте, а в отдельных случаях — референдум, что фактически делает реализацию этого требования невозможной.

Военная численность – ограничения ВСУ

Первоначальный американский план предусматривал ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. После переговоров эту цифру увеличили до 800 тысяч, что соответствует нынешней структуре армии.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отмечает, что речь идет не столько о количестве военных, сколько о попытках ограничить суверенное право Украины самостоятельно определять собственную модель безопасности.

Он также напомнил об уроках Будапештского меморандума, подчеркнув, что Украина должна выйти из войны без скрытых обязательств, которые будут ограничивать ее будущее.

Культура – язык и медиа

Россия продвигает идею восстановления русскоязычных СМИ и образования в Украине, используя риторику "защиты прав русскоязычных". В Киеве эти требования рассматривают как попытку вернуть инструменты влияния и дестабилизации.

По данным КМИС, 58% украинцев считают, что русский язык не следует преподавать в школах, тогда как в 2019 году такой позиции придерживались лишь 8%. Алексей Гарань называет российские государственные медиа одним из ключевых механизмов пропаганды и вмешательства во внутренние дела Украины.

Атомная электростанция – Запорожская АЭС

Контроль над Запорожской атомной электростанцией остается отдельной точкой конфликта. США предлагали модель совместного контроля, однако Киев считает ее несправедливой и опасной.

Зеленский обратил внимание на отсутствие в плане четких положений по демилитаризации станции, финансирования ремонта, восстановления инфраструктуры и безопасных условий для персонала после оккупации объекта Россией. Украина настаивает, что без решения этих вопросов любые договоренности по ЗАЭС являются неприемлемыми.

российский диктатор Владимир Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. Москва имеет целью получить всю Украину и территории бывших стран советского блока, включая государства, которые сейчас входят в НАТО.

