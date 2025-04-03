В ближайшие недели или месяцы можно дожать Россию на прекращение огня, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию можно заставить прекратить огонь уже в ближайшие недели или месяцы. Вопрос только в давлении на страну-оккупантку.

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Об этом глава государства сказал во время рабочей поездки в Черниговскую область и встречи с руководителями территориальных общин области. В частности, он рассказал об усилиях Украины для установления справедливого и устойчивого мира и получения надежных гарантий безопасности.

По словам президента, хотя Украина, Европа или США по-разному видят некоторые вещи, но при этом остаются объединены в вопросе скорейшего прекращения огня.

"Вопрос только в давлении на "русских", чтобы дойти до этого. Я думаю, что это возможно сделать максимально в ближайшие недели или месяцы. Да, может быть по-разному. Иногда все в один момент происходит, особенно с этой частью окончания войны. Горячая фаза, мы считаем, это полное прекращение огня. Это горячая фаза войны", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина все равно дойдет до справедливого мира и имеет много разных наработок по этому вопросу. "Но важно, чтобы мы были сильны за столом переговоров", – заметил он.

Президент особо отметил, что среди гарантий безопасности обязательно должны быть экономические, поскольку они среди прочего будут направлены на восстановление пострадавших регионов.

Напомним, что Зеленский в среду, 3 апреля, посетил Черниговщину, чтобы поддержать жителей села Ягодное и сохранить память о трагедии, произошедшей во время российской оккупации. В частности, украинский лидер побывал в местной школе, где почти месяц российские войска держали всех жителей села.

Как сообщал OBOZ.UA, член российской переговорной группы Григорий Карасин заявил, что не ожидает общего соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ, по крайней мере, до конца года. По его словам, переговоры в Эр-Рияде "ни к чему радикальному не привели" и "наивно ждать прорыва".

Ранее Зеленский предупредил, что Москва намеренно затягивает переговоры, чтобы выиграть время и попытаться захватить больше территорий.

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