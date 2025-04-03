"Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны": Зеленский посетил школу на Черниговщине, где оккупанты удерживали украинцев. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 апреля, посетил Черниговщину, чтобы поддержать жителей села Ягодное и сохранить память о трагедии, произошедшей во время российской оккупации. В частности, глава государства побывал в местной школе, где почти месяц российские войска держали всех жителей села.
Это место стало символом одного из наиболее циничных преступлений, совершенных Россией во время войны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня на Черниговщине. Приехал поддержать людей в Ягодном и сохранение памяти о том, что произошло здесь во время российской оккупации. Посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села. Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны, преступление именно против людей и всего человеческого", – отметил Зеленский.
Сейчас в Ягодном уже многое восстановлено, отстроены разрушенные здания, а также ведется работа над мемориализацией этой трагической истории.
Президент подчеркнул: важно, чтобы будущие поколения помнили эти события и знали правду о том, что пережили местные жители.
"Сейчас в Ягодном уже многое отстроено, восстановлено. Работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти. Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала", – добавил он.