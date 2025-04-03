'Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны': Зеленский посетил школу на Черниговщине, где оккупанты удерживали украинцев. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 апреля, посетил Черниговщину, чтобы поддержать жителей села Ягодное и сохранить память о трагедии, произошедшей во время российской оккупации. В частности, глава государства побывал в местной школе, где почти месяц российские войска держали всех жителей села.

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Это место стало символом одного из наиболее циничных преступлений, совершенных Россией во время войны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня на Черниговщине. Приехал поддержать людей в Ягодном и сохранение памяти о том, что произошло здесь во время российской оккупации. Посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села. Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны, преступление именно против людей и всего человеческого", – отметил Зеленский.

Сейчас в Ягодном уже многое восстановлено, отстроены разрушенные здания, а также ведется работа над мемориализацией этой трагической истории.

Президент подчеркнул: важно, чтобы будущие поколения помнили эти события и знали правду о том, что пережили местные жители.

"Сейчас в Ягодном уже многое отстроено, восстановлено. Работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти. Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала", – добавил он.