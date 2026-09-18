В администрации Трампа заявили, что США следует готовиться к боевым действиям около Луны

Соединённые Штаты Америки должны быть готовы к боевым действиям как на орбите Земли, так и вокруг Луны. Это обусловлено тем, что человечество всё больше продвигается в космос, поэтому американские военные должны быть готовы "защищать интересы США" и там.

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Такое заявление через несколько дней после появления сообщений о том, что США развернули "орбитальное оружие для контроля над космическим пространством", сделал генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сообщает АП . До сих пор действовали конвенции и международные соглашения о том, что космическое пространство должно оставаться немилитаризованным и использоваться исключительно в мирных целях.

США готовятся к войнам будущего

Американский генерал Дэн Кейн убежден, что космическое пространство станет еще одним рубежом в военных конфликтах будущего. После сообщений о развертывании США оружия в космосе он, выступая на конференции по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности, проходившей в штате Мэриленд 14–16 сентября, заявил: американские вооруженные силы должны адаптироваться сейчас, чтобы "быть готовыми сражаться, выдерживать и побеждать… от морского дна до окололунного пространства".

И подготовка к будущим "космическим битвам" уже началась. Самый молодой род войск американской армии – Космические силы, созданные президентом США Дональдом Трампом в 2019 году – готовятся к боевым действиям в космосе и вблизи Луны. Ведь "человечество продвигается все глубже в космос", и "задача Космических сил заключается в том, чтобы быть готовыми защищать интересы США" еще и там, пояснил журналистам генерал-лейтенант Грегори Ганьон, командующий Космических сил США.

В АР подчеркнули, что заявления о подготовке американских военных к боевым действиям в космосе прозвучали через несколько дней после объявления о развертывании США "орбитального оружия для управления космическим пространством", что стало продолжением серии заявлений американских военных о космическом оружии. Эти заявления и подобная активность, добавляет агентство, противоречат конвенциям и международным соглашениям о запрете милитаризации космического пространства и обязательствам использовать его исключительно в мирных целях.

Командующий Космическими силами США утверждает: США действуют на опережение, ведь "разведывательное сообщество четко дало понять, что потенциальные противники стремятся распространить военные действия в космос" – поэтому американские военные вынуждены реагировать.

"Наши потенциальные противники, такие как КНР, активно ведут деятельность в некоторых частях космоса", – заявил Ганьон.

У Китая военно-космические войска появились в 2024 году. Ключевая задача, которую ставит перед ними Пекин, заключается в "усилении возможностей для разрешения космических кризисов".

После объявления США о развертывании оружия в космосе пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь выступил с заявлением.

"Китай всегда поддерживает мирное использование космического пространства, обеспечивает безопасность в космосе и выступает против распространения вооружений, милитаризации и гонки вооружений в космосе", — сказал он журналистам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Китае отреагировали на введение в США "адских санкций" против России.

В Пекине заявили, что торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно нарушаться под давлением третьих государств.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны отмечается: Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество с другими государствами на основе равенства и взаимной выгоды.

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