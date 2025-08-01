В Беларуси на фоне встречи Путина с Лукашенко заявили о формировании бригады, которая будет базироваться у границы Украины

Беларусь начала формирование новой бригады сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области, граничащей с Украиной.

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Об этом в пятницу, 1 августа, заявил командующий силами специальных операций Беларуси Вадим Денисенко. Его заявление прозвучало на фоне встречи диктаторов Александра Лукашенко и Владимира Путина на острове Валлам в России.

Детали

Денисенко назвал приграничье с Украиной "неспокойным направлением", которое якобы держит военных в постоянной готовности.

"Было принято решение для усиления именно южного участка… На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", – сказал он в ходе общения с прессой.

Беларуский военачальник добавил, что вокруг Беларусь в настоящее время "очень сложная обстановка" и "мы на нее реагируем, например, выполняем задачи по прикрытию участков границы".

"С одной стороны, это несвойственная для нас задача, но с другой – мы с 2022 года ее выполняем. Понимаем, что это необходимо, и демонстрируем свою готовность к защите Родины именно на рубежах", – заявил Денисенко.

По его словам, армия Беларуси демонстрируемт "много нового", в частности применение и борьбу с БПЛА, что "становится основной формой применения".

"Мы обучаем операторов беспилотников. Это совершенно новая категория военнослужащих, которые проходят отдельную подготовку", – сказал командующий ССО Беларуси.

Также "развиваются" тактические стрельба, медицина, применение минно-взрывных заграждений.

Обстановка меняется стремительно, поэтому программы подготовки адаптируются под современные условия, "чтобы люди были готовы".

Денисенко также выдал, что ССО Беларуси "готовы к выполнению задач по предназначению по защите Республики Беларусь" и "это самое главное".

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