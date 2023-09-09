В ABH Holdings SA отреагировали на возбуждение дела против миноритарного акционера в Украине

Частная инвестиционная холдинговая компания ABH Holdings SA (ABHH) на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи с возбуждением уголовного дела против миноритарного акционера в Украине.

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Публикуем текст заявления без изменений.

6 сентября 2023 г.

ABH Holdings SA (ABHH) считает, что новые уголовные обвинения против одного из миноритарных акционеров ABHH, объявленные вчера, являются очередным шагом политической кампании украинской власти, направленной на прикрытие незаконной экспроприации Сенс Банка, актива, на самом деле принадлежащего ABHH.

Как мы неоднократно отмечали, банк стал объектом рейдерской атаки, очевидно, одобренной в высших эшелонах украинской государственной иерархии. Было предложено несколько противоречивых и неправдоподобных объяснений экспроприации.

Последние обвинения против миноритарного акционера являются мешаниной неуместных политических обвинений, которые ABHH не считает нужным комментировать.

Эскалация политического давления украинских властей на ABHH, известного и ответственного международного инвестора, легко объясняется. Обострение спора было спровоцировано намерением ABHH инициировать международный инвестиционный арбитраж против Украины, о котором компания уведомила власти в июне 2023 года. В то же время, ABHH добросовестно и с полной надеждой на успех предложила провести переговоры с целью мирного урегулирования спора.

Вместо того чтобы принять это предложение, украинское правительство внесло ABHH в национальный список санкций.

В июле 2023 года ABHH снова предложила провести переговоры по мирному урегулированию спора.

Ответом Украины стала экспроприация банка и возбуждение ряда уголовных дел против миноритарного акционера ABHH.

Таким образом, вместо выполнения своих обязательств по двустороннему соглашению о защите инвестиций Украина сделала выбор в пользу обострения спора, и делала это неоднократно.