'Уже есть десятилетние контракты стратегического уровня': Зеленский объяснил специфику экспорта украинских дронов

Украина заключила стратегические соглашения со странами Ближнего Востока, которые открывают новый этап развития рынка беспилотников и гарантируют долгосрочные прибыли. Речь идет не только о продаже дронов, а о масштабном партнерстве по производству и оборонным технологиям.

В то же время государство усиливает контроль, чтобы экспорт не вредил обеспечению ВСУ. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в формате Zoom.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не теряет позиций на глобальном рынке беспилотников, а наоборот – расширяет их благодаря долгосрочным международным договоренностям.

"На мой взгляд, мы не теряем (рынки, – ред.). Десятилетние контракты стратегического уровня есть уже с тремя странами Ближнего Востока. Не буду говорить на какую сумму миллиардов – не миллионов, – а сама миллиардов для наших экспортеров. Все заработают. Украина заработает. Мы не потеряем, потому что будем контролировать, что нашим бойцам достаточно остается и т.д.", – сказал он.

Известно, что новые соглашения предусматривают не только поставки беспилотников, но и совместное производство, обмен технологиями и создание производственных линий как в Украине, так и за рубежом. Отдельным направлением является формирование комплексной системы обороны, которая включает дроны, радиоэлектронную борьбу и защиту инфраструктуры.

Экспорт должен происходить исключительно с учетом потребностей украинской армии. Таким образом государство будет контролировать объемы поставок, чтобы избежать дефицита на фронте.

Президент также раскритиковал отдельные частные компании, которые продают дроны без полного оснащения и дальнейшего обеспечения.

"Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики. Мы сегодня можем производить 2 000 дронов, но денег есть на 1 000", – отметил Владимир Зеленский.

После таких сделок иностранные партнеры вынуждены обращаться к Украине за дополнительными компонентами и поддержкой.

"Они продали. Сейчас эта страна обратилась к нам, потому что нет там боевой части. Боевая часть, извините, взрывчатка, она у нашего войска. Не получится, что компания продает дроны, она считает, что она самая умная, а потом обращается (эта страна, - ред.) к нашим военным дать взрывчатку на 1000 дронов", – подчеркнул президент.

Также есть запросы от иностранных партнеров относительно самого процесса подготовки операторов беспилотников. Ведь в Украине есть опыт такой инициативы.

"Так же я был в другом, европейском, государстве недавно с официальным визитом. Им также продали некоторую часть перехватчиков, опять без взрывчатки. И меня просят: А можно отправить еще операторов и т.д. И я говорю: "Нет"", – добавил Зеленский.

Несмотря на все ключевым приоритетом в сфере экспорта беспилотников остается обеспечение украинских военных и сохранение баланса между международными контрактами и потребностями фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военнослужащие не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Они будут делиться нашими наработками, помогать экспертизой.

