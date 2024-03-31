Уволенный из ОП Шефир заявил, что остается в команде Зеленского: он мой друг, а это важнее должности

Бывший первый помощник президента Украины Сергей Шефир, которого Владимир Зеленский уволил 30 марта, останется работать в его команде. Правда, неизвестно, идет ли речь о какой-то конкретной должности.

Сам экс-помощник напомнил, что украинский лидер является его другом. Об этом он сказал в комментарии изданию "Бабель".

"Вне зависимости от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности", – заявил Шефир.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Шефира и еще нескольких советников – Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. Также уволена Алена Вербицкая, которая была уполномоченной президента по вопросам обеспечения прав защитников, и Наталья Пушкарева – с должности уполномоченной по вопросам волонтерской деятельности.

Сергей Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был до президентства Зеленского. На следующий день после инаугурации, 21 мая 2019 года, давнего друга и бизнес-партнера действующего президента назначили его первым помощником.

В 2020 году на пресс-конференции Зеленский называл Шефира "человеком, которому доверяет".

В сентябре 2021 года на Шефира совершили покушение, когда он ехал в автомобиле от дома до работы, тогда ранение получил его водитель.

Как сообщал OBOZ.UA, подводя итоги 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые изменения в государственных институциях продолжатся. Он уточнил, что серия увольнений в субботу – это еще не все решения, которые уже подготовлены.

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