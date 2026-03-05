'Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие': Зеленский высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Россия передает Ирану военные технологии и компоненты для беспилотников, которые применяются на Ближнем Востоке. Украина следит за этим процессом и фиксирует наличие российских компонентов в иранских ударных дронах.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Rai Italia. Он отметил, что на сегодня Россия не действует как активный союзник Ирана.

"На сегодня Россия не проявляет себя как союзник Ирана. Может, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого", – сказал он.

Президент уточнил, что все основные ресурсы и силы России сейчас задействованы на территории Украины или в войне против нашего государства, поэтому ее участие в поддержке Ирана ограничено.

В то же время он уверен, что Россия передает Ирану оружие и электронные компоненты для ударных беспилотников типа Shahed-136. По его словам, это подтверждается анализом обломков дронов, которые сегодня атакуют объекты на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что все это есть в обломках "шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров – если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских "шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем", – пояснил он.

Кроме компонентов для дронов, Россия может передавать Ирану и системы противовоздушной обороны. По словам президента, таких систем в РФ достаточно много, и они потенциально могут использоваться Ираном для защиты собственной инфраструктуры.

Ранее президент сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

