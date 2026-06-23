"Увеличила производство оружия в 50 раз": еврокомиссар призвал ЕС интегрировать Украину в общую оборонную промышленность

Европейский Союз должен интегрировать Украину в общую оборонную промышленностьи использовать украинский опыт в производстве современного вооружения. Именно развитие оборонно-промышленного комплекса стало одним из ключевых факторов, позволивших Украине адаптироваться к войне нового поколения и создать одну из самых эффективных армий в Европе.

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Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе. Он отметил, что с начала полномасштабной войны Украина увеличила производство оружия в 50 раз.

Украинскую армию назвали наиболее подготовленной к современной войне

Во время выступления Кубилюс напомнил об оценках, которые ранее давали украинским Вооруженным силам государственный секретарь США Марко Рубио и президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, оба политика называли украинскую армию самой сильной в Европе и наиболее адаптированной к современным боевым действиям.

Впрочем, по мнению еврокомиссара, причина такого успеха заключается не только в профессионализме военных.

"Почему они считают украинскую армию лучшей? Мой ответ: не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что её оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной", – заявил Кубилюс.

Производство дронов изменило характер войны

В качестве примера успешной адаптации к новым вызовам еврокомиссар привел развитие украинского производства беспилотников после начала полномасштабного российского вторжения.

По его словам, именно способность украинских предприятий быстро внедрять новые технологии и масштабировать производство позволила Украине получить преимущества на поле боя.

Кубилюс подчеркнул, что украинский опыт стал одним из важнейших примеров трансформации оборонной промышленности в условиях крупномасштабной войны.

Европе следует интегрировать украинский ОПК

Еврокомиссар призвал страны Европейского Союза активнее вовлекать Украину в формирование общей системы безопасности.

По его мнению, Киев должен стать частью европейской оборонной промышленности, оборонного рынка и будущего Европейского оборонного союза.

В то же время странам ЕС следует перенимать украинский опыт быстрого производства вооружений и внедрения инновационных решений.

"Мы должны интегрировать Украину в нашу оборонную промышленность, наш оборонный рынок и будущий Европейский оборонный союз", – подчеркнул чиновник.

Россия по-прежнему производит больше оружия, чем ЕС

Отдельно Кубилюс обратил внимание на темпы производства вооружений в России.

По его словам, несмотря на масштабные инвестиции в европейский оборонный сектор, российская промышленность по-прежнему выпускает больше военной продукции, чем страны Европейского Союза вместе взятые.

По мнению еврокомиссара, такая ситуация создает дополнительные риски для безопасности континента и может подталкивать Кремль к дальнейшей агрессивной политике.

"Это создает соблазн для Путина. Национальные парламенты должны спросить свои правительства: почему наши оборонные отрасли не расширяются, несмотря на рост финансирования?" — заявил он.

Украина увеличила оборонное производство в 50 раз

Говоря о результатах работы украинского оборонно-промышленного комплекса, Кубилюс привел показательные цифры.

По его словам, с начала полномасштабной войны Украина увеличила объемы производства вооружений в 50 раз.

Он отметил, что нынешние возможности украинской оборонной промышленности уже можно сравнивать с годовыми объемами производства таких ведущих европейских государств, как Германия или Франция.

"За это время Украина увеличила производство оружия в 50 раз и вышла на уровень, который сегодня способна производить оборонная промышленность Германии или Франции за год", – подчеркнул еврокомиссар.

По его убеждению, этот опыт должен стать одним из фундаментов будущей оборонной архитектуры Европы.

Напомним, по оценке The Times, применение дронов на поле боя в Украине кардинально изменило подходы к ведению боевых действий в мире. Современная война все больше переходит в формат технологического противостояния, где ключевую роль играют БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

Страны "Большой семерки" согласились на новый формат сотрудничества в области обороны, который предусматривает производство систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности непосредственно на территории Украины. Речь идет о создании вооружения "по лицензии" при участии США и европейских партнеров.

Украина и Канада запускают новый совместный проект по производству беспилотных систем. Проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде, но все произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.

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