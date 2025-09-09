Увеличение помощи на производство оружия, вступительные переговоры и поддержка демократии: Порошенко назвал ключевые месседжи резолюции Европарламента по Украине

Во вторник, 9 сентября, Европейский парламент убедительным большинством принял Резолюцию по Украине. Петр Порошенко, который находится в Страсбурге, сообщил о ключевых месседжах в только что принятом документе. Речь идет об увеличении помощи на производство оружия, открытие вступительных переговоров и поддержку демократии в Украине.

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Европарламент убедительным большинством одобрил Резолюцию по отчетам Европейской Комиссии за 2023—2024 годы о прогрессе Украины на пути реформ в контексте расширения. Европейские партнеры стоят бок о бок в нашей борьбе с агрессором. Европа уже поддержала Украину военной помощью на сумму 50 миллиардов евро и призывает предоставить Украине больше оружия и боеприпасов до завершения любых переговоров, существенно усилить обмен разведданными с Украиной; призывает снять все ограничения на использование западных систем вооружения, предоставленных Украине против военных целей на территории России. ЕС настаивает на интеграции Украины в оборонные инициативы и поощряет развитие совместных проектов по производству оружия с партнерами Евросоюза и НАТО", – сообщил пятый президент.

"Благодарен всем европарламентариям за поддержку нашего государства в борьбе за государственность, независимость, суверенитет и европейский выбор, а также во внедрении демократических реформ. Особая благодарность докладчику Европарламента Михаэлю Галеру за инициативу и основательную огромную работу по подготовке Резолюции, а также нашей политической семье Европейской народной партии за политическое лидерство и поддержку", – отметил Порошенко.

"В вопросе открытия вступительных переговоров позиция , – сообщил лидер оппозиции.

"Европарламент предоставил честную, объективную и дружественную оценку состояния дел в Украине с эффективностью демократических институтов, верховенством права и независимостью правосудия. Резолюция прямо фиксирует "слабые" места нашей демократии и реформ, без прогресса в которых переговоры о членстве не ускорить. Первое: верховенство права и судебная система. ЕП бьет тревогу из-за паралича Конституционного Суда и уязвимости судебной власти к политическому влиянию. Это вопрос доверия к государству. Второе: независимость и эффективность антикоррупционной архитектуры. Резолюция поддерживает НАБУ и САП и требует их защиты от любого политического влияния, усиления АРМА, перезапуска ГБР и решения вопроса с отбором судей ВАКС. Это сигнал Банковой: любые попытки "ручного управления" антикоррупционными органами — это прямой удар по евроинтеграции", – констатирует Петр Порошенко.

"Третье – демократия и парламентский плюрализм. ЕП призывает воздержаться от политически мотивированных судебных разбирательств и санкций против представителей оппозиции, а также поддерживать парламентский плюрализм и способствовать конструктивному диалогу между политическими фракциями в Верховной Раде, снять ограничения на международную парламентскую дипломатию. Четвертое: свобода медиа и гражданское общество. ЕП подчеркивает недопустимость монополизации эфира и давления на независимые медиа", – отметил Порошенко.

"Сегодняшняя Резолюция Европарламента и насыщенные дебаты по Украине доказали, что поддержка нашего государства в Европарламенте остается непоколебимой, но скорость нашего движения к членству зависит не от громких и красивых заявлений, а от реальных демократических решений и действий в Украине. Спасибо европарламентариям за учет наших многочисленных предложений и усовершенствований текста Резолюции. В единстве и солидарности – наша сила", – убежден пятый президент.