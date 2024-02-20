Устранение Пашинского от процессов украинского ВПК будет иметь негативные последствия, – Игорь Луценко

Арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины – остановить эти поставки.

Об этом говорится в материале "Forbes Ukraine ".

"Он очень качественный коммуникатор между производителями оружия и правительством. Всегда очень активен", – заявил один из бывших чиновников Минобороны о Пашинском.

"Он – организатор процессов, человек, который пытается сдвинуть с места инертную бюрократическую систему в армии. Руководители оборонных предприятий, к сожалению, часто не имеют такой смелости и активности, как он, это сообщество в основном пассивно и неорганизовано, поэтому отстранение его от процессов будет иметь очень негативные последствия", – подчеркнул экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.

В Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности входят 50 различных производителей. Они производят оружие нескольких типов, которые сегодня критически необходимы ВСУ: БПЛА и средства противодействия БПЛА, артиллерийские системы, различные типы минометов и боеприпасы к ним, боевые бронированные машины, системы наведения для ракет.

Напомним, лидеры мнений, ветераны российско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт. .

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ по поводу попытки хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своим мнением о том, что не так с полученным им подозрением.