Общественные деятели и ветераны обнародовали публичное обращение в поддержку Пашинского

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны заявили, что поддерживают Сергея Пашинского, главу Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы.

Публичное обращение подписали около 1000 украинцев, среди которых лидеры общественного мнения, такие как исполнительный сопрезидент Ваад Украины Иосиф Зисельс, ветеран российско-украинской войны, командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени защиты прав человека Людмила Денисова, волонтер, военный и кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени и ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Мирослав Гай, военнослужащий Игорь Луценко, младший сержант в отставке и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко и другие.

Публичное обращение подписанты обнародовали в социальных сетях.

Волна информационной поддержки Сергея Пашинского стала ответом на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его офисе в рамках расследования дела 2014 года. Именно на этот период приходятся активные действия бывшего нардепа по восстановлению украинского военно-промышленного комплекса, в частности, начал производство и поставку военной техники для Вооруженных Сил Украины, таких как системы "Нептун", "Ольха", САУ "Богдан", "Стугна", "Корсар".

Президент и Правительство на современном этапе войны ставят главной задачей максимальное обеспечение Вооруженных Сил Украины оружием собственного производства. Однако на фоне скандалов с закупками оружия и боеприпасов из-за посредников по завышенным ценам Украина увидела преследование Главы отечественного объединения предприятий ВПК по уголовному производству десятилетней давности. Правоохранительные органы начали преследовать человека, недавно "объявленного в розыск" нашим врагом. Врагом, который задался целью максимально сократить производственные способности украинского ВПК и его сотрудничество с мировыми производителями вооружения", – подчеркивают подписанты.

Как отмечают инициаторы обращения, Сергей Пашинский организовал вывоз из Киева "Стугн" и "Корсаров" в первые дни вражеского вторжения, добившись их использования на фронте. Изделия украинских оборонных предприятий потопили крейсер "Москва" (ракета "Нептун"), освободили остров Змеиный (САУ "Богдана"), ежедневно обеспечивающий огневой вал на линии фронта.

"В условиях существенного сокращения материальной и технической поддержки от международного сообщества – на первый план снова выступают возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Такие непродуманные действия наносят ущерб репутации страны, подрывают ее обороноспособность, наносят непоправимый ущерб отечественному ВПК", – отмечается в обращении.

Подписанты обращения призывают к объединению и активной поддержке Сергея Пашинского. Среди них исполнительный сопрезидент Ваад Украины Иосиф Зисельс; ветеран российско-украинской войны, командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Игорь Лапин; волонтер, военный и кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени и ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Мирослав Гай; военнослужащий и журналист Игорь Луценко; глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова; младший сержант в отставке и глава Украинского объединения" Гудыменко; политолог и представитель Центр подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран; Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач; общественный деятель Андрей Смолий; лейтенант ВСУ Татьяна Черновол; заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Григорий Шверк.