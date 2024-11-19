Успеть до Трампа: как растерянный Запад пытается создать для Украины запас прочности

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Запад сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее предоставить Украине военную помощь до прихода ко власти новой администрации, понимая, что у нее, скорее всего, будет совершенно другой подход.

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В большинстве столиц ЕС царит определенное смятение, но все еще присутствует официальное послание – Европа будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Это мнение особенно твердо поддерживается в Польше, странах Балтии и в Скандинавских государствах.

Для решения вопросов, главы МИД и обороны стран ЕС обсуждают 18-19 ноября помощь Украине "при любом сценарии" с учетом победы Трампа и перспективы отношений с США при новой администрации. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, который уходит 1 декабря со своей должности, призвал Евросоюз показать, что он не испуган и не парализован "как заяц при свете фар" победой Трампа. Получится ли это у европейцев, пока что сказать сложно.

О том, как ЕС и США пытаются минимизировать фактор Трампа для Украины, – в материале OBOZ.UA.

Байден спешит

В тот момент, когда большинство людей, кажется, забыли о его существовании, президент США Байден хоть и с опозданием, но целенаправленно перешагнул последнюю "красную линию" российского диктатора Путина. После нескольких месяцев неустанных уговоров США, наконец-то, дали Украине разрешение на использование американских ракет для нанесения ударов вглубь России. Речь идет об американских баллистических ракетах ATACMS, дальность которых достигает 300 километров. Но разрешение больше всего получено только для использования этих ракет в районе Курской области, где расположены северокорейские войска. Поэтому, скорее всего, что это оружие будет первоначально применено украинскими силами против российских и северокорейских войск для защиты позиций ВСУ именно в Курской области, что делает разрешение менее действенным. Другими словами, Байден не столько пересек "красную линию" Путина, как прощупал ее одной ногой. Это очень характерно для президента, до сих пор проявлявшего исключительную осторожность во взаимоотношениях с Кремлем.

Удары ATACMS в Курской области вряд ли изменят ход войны, но если Украине в конечном итоге позволят использовать эти ракеты шире, возможно, она сможет хотя бы сдерживать удары России по своей энергетической инфраструктуре, угрожая "ударами возмездия" по аналогичным целям в глубине РФ.

Решение Байдена за два месяца до окончания его пребывания на должности президента и вступления в должность Дональда Трампа – серьезное изменение в политике США. Ранее Вашингтон запрещал наносить удары по российским тылам, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом. И сейчас некоторые американские чиновники все еще выражают свои опасения по поводу того, что применение Украиной американских ракет на территории России может побудить Путина предпринять ответные силы против США и их партнеров по НАТО.

Путину, так или иначе, придется реагировать на решение Байдена. Ранее в Кремле заявляли, что разрешение бить западными ракетами по российской территории будет означать вступление этих стран в войну. Но кажется, запас прочности на ответные удары из-за перехода очередных красных линий у Кремля все меньше. Единственным серьезным аргументом, который еще не использовала Россия против Украины, остается только ядерное оружие, но Китай и другие союзники РФ с Глобального Юга дали четко понять, этого делать никак нельзя.

В общем, после победы Трампа США сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее оказать Украине военную помощь до прихода к власти новой администрации, понимая, что она, скорее всего, будет иметь совсем другой подход. Для этого госсекретарь США Блинкен совершил молниеносную поездку в Брюссель, где встретился с чиновниками НАТО, ЕС и Украины, чтобы выработать стратегию на будущее и проконтролировал усиление помощи Украине. И определенные результаты все же есть, по крайней мере, об этом свидетельствует заявление Блинкена о том, что "НАТО предоставит военную помощь Украине в таком масштабе, чтобы она смогла продолжить боевые действия в 2025 году".

Германия все еще нет

Решение администрации Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия, для нанесения ударов по целям на территории России, больше всего подтолкнет Францию ​​и Британию сделать то же самое в отношении своих ракет, тогда как "не повлияло" на отказ канцлера Германии Шольца предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

"Он не хочет, чтобы это оружие было поставлено. Эта позиция не изменится. Для канцлера существуют определенные пределы", – отметил представитель правительства Германии.

США и Германия – два крупнейших поставщика военной помощи Украине – с момента начала боевых действий в 2022 году тесно координировали свою поддержку, причем Шольц часто ждал, пока США сделают первый шаг, а затем следовал за ним. Но на этот раз канцлер, неоднократно отказывавшийся отправить в Германию ракету Taurus, ссылаясь на риск эскалации конфликта, вряд ли уступит. В преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля следующего года он делает ставку на свои небольшие шансы на переизбрание, заявляя, что он – "безопасный выбор", когда речь идет о предотвращении выхода войны из-под контроля.

Что же, украинцам придется подождать конца февраля 2025 года, когда в Германии состоятся выборы. Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц, возглавляющий правоцентристский Христианско-демократический союз, критиковавший Шольца за отказ поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине, заявил, что будет готов сделать это, если вступит в должность.

Финансирование Украины без помощи США

Вероятность выхода США при новом президенте из коалиции по поддержке Украины заставила европейские страны начать подготовку самостоятельной политики по оказанию ей дальнейшей помощи.

"Я думаю, мы сегодня должны дать четкий сигнал Соединенным Штатам и новой администрации, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Для этого главы МИД и обороны стран ЕС 18-19 ноября обсуждают помощь Украине "при любом сценарии" с учетом победы Трампа на выборах в США. Лидеры стран Балтии и некоторых скандинавских стран заявили, что Европа должна быть готова при необходимости увеличить поддержку Украины.

Также на этой неделе Совет Европейского союза по иностранным делам обсудит передачу Украине замороженных российских активов, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом, по словам польского чиновника, "легких решений" в этом направлении не ожидается.

"Должны быть приняты или не приняты массивные решения о том, готовы ли мы назначить реальные средства, например, замороженные российские активы в поддержку Украины, готовы ли дать Украине, например, один год на усиление своей переговорной позиции", – сказал Сикорский.

Европа должна измениться

Европа больше не может быть "травоядной" после переизбрания Дональда Трампа, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо этого, она должна стать "всеядной". Макрон известен как самый громкий в Европе сторонник того, чтобы ЕС стал более независимым от торговых конкурентов, таких как Китай и США, во всем – от обороны и безопасности до передовых технологий.

"Для меня все просто. Если мы решим остаться травоядными, то хищники победят, а мы станем для них рынком сбыта", – отметил Макрон.

Лидерство Макрона в Евросоюзе пошатнулось после внеочередных выборов во Франции, на которых его партия потерпела поражение, а ультраправые во главе с Ле Пен – победили. Избрание Трампа может дать французскому лидеру новое дыхание в продвижении своей идеи – более смелого и независимого ЕС, в частности, в вопросах торговли и безопасности.

Польша активно призывает к спасению Украины

Перед тем, когда Дональд Трамп войдет в Белый дом в следующем году, – Польша хочет создать альянс из стран Европы и предотвратить поражение Украины – сейчас это один из главных тезисов, который повторяют власти соседней страны. Прежде всего премьер Польши Туск добавляет, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для общего будущего. Кажется, тень России, если Украина упадет, достаточно сильно давит на наших соседей.

Лидер Польши, который общался с Трампом как глава Европейского совета с 2016 по 2019 год, не очень хорошего мнения о новоизбранном американском президенте. Так, однажды он заявил на встрече лидеров ЕС, что американец "глуп" и "выполняет миссию, направленную против того, за что мы выступаем в Европе".

Именно из-за всех этих опасений Дональд Туск и проводит переговоры с премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пытаясь заручиться поддержкой Запада по Украине через европейский альянс, в который войдут страны Северной Европы и Балтии. И эта его попытка создать внутренний альянс по Украине свидетельствует о больших опасениях Европы относительно политики Трампа и его переговоров с российским диктатором Путиным.

"Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на ситуацию в Украине. Никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой Польше и польским интересам", – заявил премьер-министр Польши.

До всего этого, в Варшаве, 19 ноября, чтобы обсудить Украину и политическую ситуацию в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США, соберутся и министры иностранных дел Польши, Франции, Германии, Британии, Италии и Украины. Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, "важнейшие переговоры о войне в Украине состоятся в Варшаве в формате "Веймарского треугольника плюс".

Трамп будет давить на Украину

Что касается разрешения на удары, то на сегодняшний день все выглядит как "половинчатое решение" администрации Байдена по-прежнему. Скорее всего речь идет об ударах по российской территории в Курской области. Второй момент, будут ли французские и британские дальнобойные ракеты? Пока мы этого не знаем. Еще одна проблема – насколько наши партнеры обеспечат Украину этими ракетами, потому что понятно, что их пока нет в таком количестве, чтобы кардинально что-то изменить в войне – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"О потенциальном ответе России странам Запада на это решение, то он точно не будет в виде открытой агрессии, - считает Александр Хара. – Это будут кибератаки, подрывная деятельность, какие-то убийства. Атаки на критическую инфраструктуру, которые очень важны как для обороны, так и гражданской экономики западных стран. Конечно, это то, что Путин может сделать. Я не думаю, что он хочет ядерного конфликта. Россия не способна к реальной эскалации, она уже использовала все возможное – и ракетные удары, и дроны. Более того, чем она сейчас делает, она сделать не может", – подчеркивает Александр Хара.

По мнению эксперта, в целом администрация Байдена готовилась к возможному приходу Трампа, прежде всего переформатировав работу "Рамштайна" и создав специальную структуру в Германии, которая координировала бы деятельность союзников по НАТО в помощи Украины.

Александр Хара считает, что для Украины сегодня актуальны несколько направлений. К примеру, в последние недели каденции Байдена, хотелось бы чтобы американцы разблокировали доступ к 50 миллиардам долларов замороженных российских активов на территории США. Также украинцы ждут и разблокирования почти 300 миллиардов евро замороженных активов РФ, которые есть в Европа. Если Трамп решит начать решение российско-украинской войны с давления на Украину и прекращения помощи, то, конечно, Украине нужны будут эти деньги для того, чтобы покупать оружие у тех же американцев, если они не будут это запрещать или у кого-то другого. К сожалению, пока таких намерений не просматривается ни в Вашингтоне по 50 миллиардов, и тем более у европейцев по 300 млрд российских замороженных средств.

"Что касается прекращения помощи со стороны США за Трампа, то, безусловно, угроза такова. Я так понимаю, что команда Байдена очень надеялась, что Камала Харрис победит на этих выборах, и поэтому они не спешили тратить выделенные Конгрессом деньги. Сейчас они пытаются в быстром режиме по максимуму предоставить Украине все необходимое. Конечно, для действующего президента этот конфликт является в определенной степени даже личным. Для него с моральной и стратегической точки зрения очень важно было помочь Украине в первые эпизоды войны. Конечно, он не хочет, чтобы все его взносы были потеряны. Он очень хорошо понимает, что для того, чтобы быстро завершить войну, Трамп прибегнет прежде всего к давлению на Украину, которой будет чрезвычайно сложно без американской помощи дальше себя защищать", – считает Александр Хара.

По словам эксперта, Украина должна быть готова на несколько месяцев вперед, пока будет формирование новой администрации, затем первые попытки общения с россиянами, чтобы найти точки соприкосновения. И, конечно, в этот период критически важно, чтобы европейцы, если не увеличили свою помощь Украине, хотя бы выполняли то, что они пообещали ранее.