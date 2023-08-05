Зустріч у Саудівській Аравії це безсумнівний успіх. І наш, і Заходу. Зібрати за одним столом представників західного та незахідного світів є до речі ляпасом ООН, яка не є і не спроможна стати таким майданчиком. Але ООН не звикати. Втім, успіхом є факт проведення зустрічі і старт процесу, але поки що не результат. Незахідні країни не хочуть продовження війни, вона їм заважає і відволікає від них увагу та ресурси.

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Але нашої Перемоги вони теж не хочуть, адже це буде перемога і Заходу, до якого багато з них особливо позитивних почуттів не мають. Це стосується всіх, в тому числі Китаю та Індії. В російську перемогу вони також не вірять, а їхній приїзд до Джидди і бажання говорити із Заходом і з нами в окремому форматі найкраще тому підтвердження. Тому їх більш ніж влаштовує "нічия" і параметри цієї "нічиї" вони готові і хочуть обговорювати. Звісно, вони продовжують підтримувати активні контакти з РФ і мали консультацій перед цієї зустріччю. Якщо не всі, то майже всі.

Незахідні країни також бачать ознаки втоми на Заході, вони навчилися читати західні настрої. Вони розуміють, що Захід хоче стратегічної поразки РФ, але ця поразка має бути комплексною, а не насамперед мілітарною, як це бачать в нас, "контрольованою" і включатиме перезавантаження системи світової безпеки, тобто стосуватиметься як Заходу, так неЗаходу.

Тому майже всі незахідні країни приїхали до Джидди, щоб зрозуміти, які є варіанти майбутнього, де їхнє місце у ньому та які межі можливого компромісу. Саме пошук компромісів є головним викликом цього процесу. Захід та неЗахід впритул підійшли до моменту, коли готові про це говорити. З одного боку можливий компроміс може стати сильним важелем впливу на РФ, адже він точно не відповідатиме баченню Путіна.

Але з іншого він не буде пасувати до нашого бачення Перемоги, а протистояти спільній позиції Заходу та неЗаходу буде майже неможливо. Тому ми критично потребуємо їхнього спільного бачення, що не вимагало б від нас стратегічних поступок. Тим більше, що час працює проти всіх, але в кожного свій годинник і свій темп.