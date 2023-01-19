'Условия изменились': в Турции оценили вероятность переговоров Украины и России

Турция продолжает применять дипломатические усилия для продолжения зерновой сделки и обмена пленными между Украиной и Россией. Однако Анкара также заинтересована в прямом диалоге между двумя воюющими странами.

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Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает агентство Аkit. Он выступил перед журналистами после участия в министерской встрече Стратегического механизма Турция – США в Вашингтоне.

"Благодаря усилиям нашей страны удалось добиться значительного прогресса в переговорах в начале войны между Россией и Украиной, но война затянулась, изменились условия и возникли дополнительные аспекты переговоров", – указано в сообщении.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона настоятельно призывает США и Россию не переводить военный конфликт на стадию применения ядерного оружия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турция заявила о поддержке "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским. Анкара объявила, что стремится к достижению мира в Украине как можно скорее.

Омбудсмены Украины и России встретились на нейтральной территории – в Турции, – чтобы обсудить условия содержания военнопленных и процесс будущего обмена.

"Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России", – подчеркнул после встречи Дмитрий Лубинец.

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