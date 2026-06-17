Президент до сих пор молчит о "Миндичгейте". А тем временем всплывают все новые и новые факты.

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Сьогодні ТСК під головуванням Ярослава Железняка розглядала нові епізоди справи, а також митні схеми та махінації на авторинку.

Підроблені сертифікати EUR.1

Завдяки роботі ТСК, Митниці та БЕБ вдалося зупинити схему з фальшивими сертифікатами походження товарів. Але головне питання залишається відкритим: хто з посадовців прикривав цю оборудку і скільки грошей через неї втратив бюджет?

Автомобілі по 1 гривні

Схеми із заниженням вартості авто набули масового характеру.

– 814 автомобілів були офіційно продані за 1 гривню;

– 26% усіх угод купівлі-продажу авто оформлені за ціною менше 50 тисяч гривень;

– серед таких продажів є навіть автомобілі преміумкласу.

Очевидно, що йдеться не про благодійність, а про ухилення від сплати податків. Держава має нарешті навести лад із фіктивними оцінками та донарахувати несплачені кошти до бюджету.

"Міндічгейт" і бетонні блоки для ОГТС

Питання не до самих блоків, а до схеми закупівель.

– У більшості тендерів конкуренція була мінімальною.

– Перемагали компанії без виробничих потужностей і необхідних ресурсів.

– Блоки купувалися у виробників по 7–8 тисяч гривень, а державі продавалися вже по 14–15 тисяч.

Після розголосу в ОГТС розпочали внутрішню перевірку.

Показово, що в.о. керівника "Енергоатому" Павло Ковтонюк проігнорував виклик ТСК. Через це комісія звернулася до Мінекономіки та Наглядової ради компанії щодо перешкоджання її роботі.

ТСК продовжує роботу. А суспільство має продовжувати ставити запитання. Комусь дуже хочеться, аби ми звикли до корупції як до норми, але