Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции: стали известны детали переговоров

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец минувшей ночью в Турции провел переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой. Стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

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Об этом украинский чиновник сообщил на своем Telegram-канале. Он добавил, что также обменялся с омбудсменкой страны-агрессора конкретными предложениями.

"Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу!" – отметил Лубинец.

Напомним: украинский омбудсмен ранее анонсировал встречу с Москальковой. Он сообщал, что основной вопрос, который будет поднят – "это вопрос возвращения наших героев и героинь".

Отдельно стороны планировали обсудить возвращение гражданских заложников. Страна-агрессор РФ массово задержала наших граждан на временно оккупированной территории Украины и теперь не отпускает их домой.

Пленных военнослужащих стороны меняют на основе Женевских конвенций. А гражданских граждан Украины РФ должна отпустить в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

По итогам встречи Украина ожидала конкретных результатов по освобождению гражданских и военных пленных, а также определению "дорожной карты" обмена раненых военнослужащих.

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