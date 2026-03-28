Усилия в тупике: Сибигу пригласили в Китай на переговоры по войне в Украине

Роль Вашингтона в посредничестве в переговорах о завершении войны в Украине остается "критически важной". Но поскольку усилия американцев, похоже, зашли в тупик, возможно, надо предоставить Китаю "большую роль в переговорах".

Так или иначе, глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига уже получил приглашение посетить Китай, и сейчас идет согласование даты. Как отмечает Reuters, об этом сообщил сам глава МИД Украины "после встречи с госсекретарем США Марко Рубио".

Возможно, пришло время вдохнуть в переговоры новый импульс и попытаться подключить Китай к процессу, отметил глава украинского МИД на полях саммита министров иностранных дел стран G7.

Андрей Сибига сообщил, что его пригласили поехать в Китай, и добавил, что сейчас его подчиненные "работают по дипломатическим каналам, чтобы согласовать дату". Сам глава МИД Украины надеется, что визит состоится в течение следующих двух месяцев.

"Мы приветствуем любые усилия китайских коллег по прекращению этой войны, достижению прекращения огня, потому что, вероятно, они имеют потенциал повлиять на Россию", – объяснил Андрей Сибига позицию Киева.

В Кремле последнее заявление относительно мирных переговоров с Украиной сделали 26 марта. Там отметили, что интерес к диалогу у агрессоров якобы "не исчез", а ключевой темой обсуждений для РФ остаются территориальные вопросы.

Напомним, 22 марта в Майами (штат Флорида, США) состоялась очередная встреча американской и украинской переговорных делегаций. Стороны сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена военнопленными.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что по итогам переговоров есть "продвижение в согласовании позиций" и "сужение круга нерешенных вопросов".

"Китай имеет тесные экономические и безопасностные связи с Россией и отказался присоединиться к международным санкциям против Москвы из-за ее вторжения в Украину. Пекин не проявил никакого реального желания непосредственно участвовать в мирных переговорах, но в то же время остается одним из главных торговых партнеров Украины", – констатирует Reuters, комментируя слова главы МИД Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Китай пока и не демонстрирует готовности к активной роли в урегулировании войны России против Украины, он действует очень осторожно, исходя из собственных стратегических интересов. Пекин, вероятно, будет занимать выжидательную позицию и вмешается только при наличии четкой выгоды, считает чрезвычайный и полномочный посол Украины, глава направления исследований в сфере международной политики в Фонде Пилипа Орлика Владимир Ельченко.

