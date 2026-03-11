Упоминается десятки раз: Янукович засветился в 'файлах Эпштейна'

Имя бывшего президента Украины Виктора Януковича упоминается 47 раз в документах, известных как "файлы" Джеффри Эпштейна. Речь идет о массиве материалов, который содержит электронную переписку, аналитические справки и медиаобзоры.

Однако в документах нет доказательств личных контактов между Януковичем и Эпштейном. Министерство юстиции США обнародовало документ, который получил название "файлы Эпштейна".

В нем содержится более 3 миллионов страниц материалов, где фигурируют политики, бизнесмены и международные события. Слово "Украина" в документах встречается 1978 раз. Преимущественно это упоминания в контексте Революция достоинства 2014 года, бегства Януковича из страны и геополитических процессов вокруг Украины.

Одно из писем, датированное январем 2011 года, касается "Украинского ланча" в Давосе, организованного бизнесменом Виктором Пинчуком. В переписке Эпштейн интересовался возможностью попасть на это мероприятие без официального приглашения. Среди участников события упоминались Янукович, тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский и финансист Джордж Сорос.

Кроме того, в документах упоминается второй президент Украины Леонид Кучма – его имя появляется трижды в связи с юридическими вопросами в Киеве. Также в файлах фигурирует политтехнолог Пол Манафорт и упоминания о модельных агентствах. При этом никаких компрометирующих материалов в отношении этих лиц в документах не зафиксировано.

Расследователи также нашли переписку Эпштейна с украинкой Анастасией Н., которая с 2015 по 2019 год подбирала для него молодых девушек. Он оплачивал ей расходы на салоны красоты, авиаперелеты и технику.

В части документов говорится и о возможных бизнес-интересах финансиста в Украине. В частности, в 2017 году он обсуждал потенциальную сделку в банковском секторе и рассматривал возможность приобретения пятиуровневой виллы во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA, дело стало политическим вызовом для президента США Дональда Трампа, но в скандальных файлах также упоминается и Украина. В частности, в массиве документов фигурирует имя пятого президента Петра Порошенко.

