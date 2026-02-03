30 января американский Минюст обнародовал новую порцию так называемых "файлов Эпштейна", в которую вошли более трех миллионов страниц документов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, признанного виновным в сексуальных преступлениях. Дело стало политическим вызовом для президента США Дональда Трампа, но в скандальных файлах также упоминается и Украина. В частности, в массиве документов фигурирует имя пятого президента Петра Порошенко.

Согласно обнародованным файлам, имя Порошенко упоминается 26 раз, хотя часть этих упоминаний повторяется. Все упоминания о Порошенко содержатся в аналитических справках и обзорах политических процессов в мире, без всякой прямой связи с Джеффри Эпштейном.

Так, в отдельных документах украинского политика называют "шоколадным королем" из-за его компании Roshen.

"После его избрания многие на Западе узнали о президенте Порошенко как о шоколадном короле благодаря его кондитерской компании", – говорится в одном документе.

Однако в одном из файлов – EFTA01616448 – приведена переписка Эпштейна с неуказанным собеседником от 23 апреля 2019 года. В ней Эпштейн спрашивает, что тот думает о президентских выборах в Украине. Адресат ответил, что "русские ненавидят Порошенко", поэтому "это могло бы помочь решить конфликт".

Вероятно, собеседник Эпштейна имел в виду избрание Зеленского на пост президента. Как указывают журналисты Kyiv Independent, Эпштейн тогда переписывался с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"Но я не имею представления, способен ли он (Зеленский) управлять страной", – добавил Лайчак.

Петр Порошенко не единственный украинец, имя которого фигурирует в этих документах. Кроме него в "файлах Эпштейна" десятки раз упоминаются известные политики из Украины: Владимир Зеленский, Виктор Ющенко, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Андрей Деркач, Александр Вилкул.

Однако все онипоявляются в опубликованных документах исключительно как предметы политических дискуссий или же в новостных рассылках. Обвинений или намеков на их соучастие в преступлениях Эпштейна нет.

Для сравнения,имя российского диктатора Путина фигурирует на более чем тысяче страниц дела, а Москва упоминается почти 10 тысяч раз. Анонимные источники обсуждают ряд встреч между Эпштейном и Путиным, а также возможное использование российских девушек в масштабной операции с применением сексуального компромата, организованной Кремлем.

В новой порции файлов фигурируют имена президента США Дональда Трампа, британского принца Эндрю, которого лишили титулов, кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, техномиллиардера Илона Маска и многих других известных личностей.

