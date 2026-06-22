"Умышленное оскорбление": в Польше попытались объяснить, почему отобранный у Зеленского орден до сих пор находится у Муссолини и Шредера

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак отреагировала на замечания президента Украины Владимира Зеленского относительно лишения его Ордена Белого Орла. Сравнение с Бенито Муссолини, Екатериной II и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером является некорректным, поскольку решение в отношении украинского лидера связано с нынешними событиями, а не с историческими прецедентами.

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Об этом Агнешка Енджак написала в социальной сети Х. В своём посте она прокомментировала дискуссию вокруг лишения Владимира Зеленского высшей польской государственной награды.

Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши и вручается лицам, имеющим особые заслуги перед страной и уважающим её ценности. Среди его кавалеров — святой Иоанн Павел II, генералы Владислав Андерс и Станислав Мацек, ротмистр Витольд Пилецкий, премьер-министр Ян Ольшевский и диссидент Анджей Почобут.

Комментируя слова Зеленского о том, что орден до сих пор не отозван у Бенито Муссолини, Екатерины II и Герхарда Шредера, Агнешка Енджак отметила, что первые двое умерли много лет назад, а Польша не практикует посмертного лишения государственных наград.

Что касается Шредера, то чиновница признала его деятельность в интересах России вредной для Польши и Европы. В то же время бывший канцлер Германии никогда не допускал действий, которые польская сторона могла бы расценить как прямое оскорбление польской нации.

Зеленский не поднимал вопрос о присутствии Муссолини, Екатерины II и Шредера среди кавалеров ордена в 2023 году, когда сам получал эту награду. Кроме того, она раскритиковала решение вернуть орден курьерской службой, назвав это дополнительным проявлением неуважения.

Суть конфликта заключается в том, что украинские власти продолжают чествовать личностей и формирования, которые вызывают острые споры в польско-украинских исторических отношениях. Именно это, по словам Енджак, стало причиной решения об отзыве награды.

В конце своего сообщения она подчеркнула, что лишение Зеленского Ордена Белого Орла не означает отказа Польши от поддержки Украины. В то же время Енджак заявила, что Варшава не намерена мириться с тем, что считает оскорблением собственной исторической памяти и национальных ценностей.

Напоминаем, что второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко, пятый президент Петр Порошенко, а также украинские дипломаты Василий Зварич и Василий Боднар отказались от польских государственных наград. Так они отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, который был вручен ему его предшественником, Анджеем Дудой. Однако в то же время эта награда до сих пор остается у таких исторических личностей, которые наделали немало бед в мировой истории.

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