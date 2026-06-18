Пенсию по инвалидности могут отменить: кому аннулируют выплату

Украинцы, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют гарантированное право на пенсию от государства. В то же время при ряде обстоятельств выплату могут приостановить или отменить – в частности, из-за отказа от повторного осмотра, улучшения состояния здоровья, непредоставления необходимых документов и по другим причинам.

Видео дня

Об этом сообщается на портале Дія. Отмечается, что лица с инвалидностью имеют право на пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а чтобы ее не потерять, следует придерживаться некоторых правил.

Игнорирование или прохождение повторного осмотра

Законодательство четко определяет: пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности. Этот срок определяют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Если человеку назначено повторное обследование, он обязан явиться на него в установленное время, иначе:

если получатель выплаты без уважительных причин не прошел повторную комиссию МСЭК , Пенсионный фонд приостанавливает начисление денег;

, Пенсионный фонд приостанавливает начисление денег; если по результатам нового осмотра комиссия признает, что человек восстановил трудоспособность и группа инвалидности с него снимается, выплаты отменяются.

Гражданам, уже достигшим общеустановленного пенсионного возраста, пенсия по инвалидности назначается пожизненно. Повторный осмотр для таких лиц проводится исключительно по их собственному желанию и заявлению. Соответственно, у них выплаты из-за "пропущенного повторного осмотра" отменить не могут.

Недостаток документов или ошибки при оформлении

Пенсионный фонд может отказать в назначении или отменить выплату, если в ходе проверки выяснится, что документы представлены не в полном объеме, содержат ложные данные или были сфальсифицированы. Чтобы этого не произошло, обязательно должны быть представлены:

паспорт или вид на жительство;

заявление установленной формы;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка или другие справки);

заключение МСЭК (или копия больничного листа/справка ВЛК для военнослужащих).

Проблема со страховым стажем

Для получения пенсии по инвалидности обязательным условием является наличие определенного количества страхового стажа на момент наступления инвалидности или на день обращения. Количество необходимых лет зависит от группы и возраста, в котором человеку впервые установлена инвалидность.

Особые условия действуют для неработающих лиц с II группой инвалидности. Они имеют право выбрать назначение пенсии в размере пенсии по возрасту, но только при наличии четко определенного стажа, например:

от 20 до 25 лет для женщин ;

; от 25 до 30 лет для мужчин (в зависимости от возраста установления инвалидности).

Если в ходе проверки выяснится, что стаж был рассчитан некорректно или застрахованное лицо не соответствует критериям, размер пенсии может быть существенно пересмотрен, а в случае полного отсутствия минимального необходимого стажа – отменено ее назначение в соответствии с данным законом.

Что делать, если выплаты отменили

В случае, если государственный орган принял решение об отказе или прекращении пенсионных выплат, и вы считаете это решение неправомерным, закон позволяет его обжаловать. Сделать это можно путем:

подачу жалобы в вышестоящий орган Пенсионного фонда Украины;

обращение в суд (исковое заявление подается в письменной форме в Окружной административный суд).

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!