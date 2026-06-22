"Чрезмерное" (?) влияние

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Венгерский Мадяр выступает за жесткие ограничения для Украины в переговорах о вступлении в ЕС, польский Навроцкий отзывает орден Белого Орла. Болгарский Радев блокирует поставки оружия Украине. Сербский Вучич и словацкий Фицо вообще, несмотря ни на что, занимают практически пророссийскую позицию.

Что это с ними вдруг со всеми стало? Да не вдруг.

Просто все наши западные непосредственные соседи так привыкли к слабой Украине, к нашему разгильдяйству, несубъектности, продажности элит, нищете и униженности как государства, так и его народа, а к тому же к Украине в роли жертвы, которая ходит буквально с протянутой рукой и выпрашивает помощь, что эта привычка стала частью стереотипа, их видения нашей страны.

Как Западная Европа и США в 2022 году считали Украину ничтожным недогосударством, так и ближайшие соседи, хотя и более опытные в отношении Украины, но тоже считали её просто обломком империи, которую эта империя просто снова возвращает себе.

И вот теперь Украина-жертва, Украина-нищебраг, Украина-беженец внезапно превратилась в Украину-бойца, Украину-производителя оружия, ту страну, в отношении которой у соседей вдруг появился даже другой тон в общении.

Самое интересное, что эта перемена стала более приемлемой именно для стран Западной Европы, чем для ближайших соседей. И оказалось, что старые стереотипы живучее и прагматизма, и даже понимания благородства украинского сопротивления агрессии.

Да, привычно презирать, считать себя более настоящими европейцами, благородными спонсорами, защитниками беженцев, носителями европейских традиций – это очень успокаивает и возвышает в собственных глазах, а тут вдруг приходится учитывать украинское зерно, украинское оружие, украинскую доблесть, да еще и украинский взгляд на историю (какой ужас! оказывается, он у них даже есть!).

К всему этому привыкнуть очень трудно, даже чисто психологически. А когда понимаешь, что у тебя под боком растёт региональный лидер с обширной территорией и большими перспективами, который прямо сейчас перекраивает твой тихий славянский уголок на нечто монументально-динамичное, то возникает чувство раздражения с большой долей зависти (почему не со мной, Великой Польшей, так носятся все, включая Трампа, а с этими вот, которых мы недавно благородно приютили?)

Поэтому от братьев-славян нам суждено наслушаться ещё очень много неприятного, просто "по-братски". И именно братья станут для нас самым большим препятствием на пути в ЕС. К этой семейной ревности нам нужно привыкать. В одном большом доме труднее всего жить именно с самыми близкими родственниками