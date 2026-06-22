В Украине резко переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: где стоимость максимально изменилась

Практически во всех крупных городах Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 75% – до 7 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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Также значительно подорожала аренда в Запорожье. По данным аналитиков крупного профильного портала, на конец апреля цены здесь повысили на 60% – до средних 8 000 грн.

Сразу на 43% выросли цены в Кропивницком. А в Черновцах – на 40%.

В Ивано-Франковске удорожание составило 31%. А кроме того:

в Тернополе – на 27%;

Полтаве – на 25%;

Николаеве – на 24%;

Львове, Хмельницком – на 22%;

Ужгороде, Одессе – на 20%;

Житомире – на 18%;

Виннице – на 17%;

Луцке – на 14%;

Черкассах – на 13%;

Днепре – на 9%;

Ривне – на 4%.

Не произошло изменений же только в 1-м городе. Им стал Киев.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 7 000 до 22 500 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 22 500 грн. А также во:

Львове – 20 300 грн;

Киеве, Ивано-Франковске – 18 000 грн;

Луцке – 16 000 грн;

Черновцах – 15 700 грн.

Дешевле всего – в Николаеве и Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 7 000 грн.

Какой документ стоит иметь всем, кто арендует квартиры

В то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Тем не менее, юристы настоятельно советуют оформлять его – ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Ведь именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

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