Что означают разные цвета на вышиванке: им приписывают особую силу
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Орнамент на украинской вышиванке – это искусство с вековыми традициями, верованиями и мировоззрением украинцев. Почти каждый элемент вышивки несет глубокий смысл, уходящий корнями в дохристианские времена.
В этой вышивке скрыты как символы плодородия, так изащитные обереги с сверхмощными заклинаниями. OBOZ.UA рассказывает интересные факты о тайном шифре украинской вышивки.
Знаки и символы в украинской вышивке
Основные функции сакральных символов в вышивке следующие:
- Защитная (узоры на вышиванках служили оберегами: ромбы и спирали защищали от тёмных сил, а крест был символом духовной защиты);
- Обрядовая (вышивка использовалась на свадьбах, похоронах и других праздниках. Рубашки с определенными символами надевали на важные события, чтобы привлечь удачу или плодородие);
- Эстетическая (подчеркивалась красота, демонстрирующая мастерство рукодельниц);
- Социальная (узоры указывали на регион происхождения, социальный статус или семейное положение владельца;
- Коммуникативная (вышивка передавала информацию о мировоззрении, верованиях и ценностях общины).
Эти функции делали вышиванку не просто одеждой, а мощным носителем культурной информации.
Наиболее распространённые народные символы в украинской вышивке:
- Ромб (символ плодородия, земли и женского начала. Ромб с точкой в центре символизировал засеянное поле);
- Крест (четыре стороны света, защита от зла и гармония);
- Восьмиконечная звезда (символ неба, солнца и космической гармонии. Связана с числом 8, олицетворяющим вечность и возрождение);
- Дерево жизни (олицетворяет связь между поколениями, семейные корни и непрерывность жизни);
- Калина (символ женской красоты, любви и здоровья);
- Солнце (олицетворяет жизненную энергию, свет и силу);
- Спираль (символ движения, развития и защиты);
- Птица (вестник добра, душ предков или любви, если птицы изображены парами).
Значение цветов:
- Красный (символ любви, страсти, жизненной силы);
- Чёрный (символ земли и плодородия, но также печали и скорби);
- Белый (символ чистоты, невинности и духовности, часто используется в свадебных вышиванках);
- Синий (символ неба, покоя и гармонии);
- Зелёный (символ природы, весны, возрождения и молодости);
- Жёлтый (символ радости и достатка).
Особое значение придается числу 8, которое ассоциируется с восьмиконечной звездой — символом гармонии и вечности. До Рождества Христова восьмерка олицетворяла цикл возрождения и связь с божественным, а восьмиконечная звезда часто появляется в вышивках как оберег на удачу и защиту от злых духов. Её особенно часто использовали в Полтавской и Черниговской областях, где она символизировала единство земли и неба.
Как сообщал OBOZ.UA, среди украинских фамилий значительную долю занимают те, что оканчиваются на -ский, -цкий и -зкий, и по распространенности они занимают третье место. Исследователи отмечают, что такие суффиксы обычно указывают на географическое происхождение первых носителей фамилий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!