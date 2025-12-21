Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров во Флориде провел встречу с главой ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. Руководитель украинской переговорной группы якобы просил у американской спецслужбы защиты в коррупционном деле.

При этом Умеров публично отвергает обвинения и связи с коррупционным делом. Об этом в статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский" пишет журналист Инна Ведерникова.

Встреча представителей Украины с ФБР

После отставки главы Офиса президента Андрея Ермака главой переговорной группы Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова. Автор статьи обращает внимание, что назначение секретаря СНБО нерационально, ведь эта персона "токсична".

В статье говорится, что Умеров является фигурантом "пленок Миндича". Это говорит о том, что когда Умеров занимал должность министра обороны, то Миндич успешно давил на него по контракту на бронежилеты под компанию "Миликон".

При этом автор статьи отмечает, что НАБУ уже вызвало Умерова на допрос. Также появилась информация, что операция "Мидас" вообще изначально разрабатывалась в отношении Минобороны.

По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров по мирному плану Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР и его заместителем.

Эти встречи встревожили западных чиновников, которым по-прежнему неизвестно об их намерениях и целях. Некоторые заявили, что, по их мнению, Умеров и другие украинские чиновники обратились к ФБР, надеясь получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут быть предъявлены украинцам. Другие опасаются, что этот канал связи может быть использован для давления на Зеленского, чтобы заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос предупредил, что в случае возникновения необходимости могут быть опубликованы новые "пленки Миндича". Также готовятся новые подозрения.

