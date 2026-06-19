Прекращение войны в Украине в два этапа: в The Economist рассказали, какой сценарий обсуждают Киев и Вашингтон

Украина и США поддерживают ежедневные контакты по поводу возможных путей завершения войны, в то время как неформальный диалог с Россией вновь активизировался. Среди вариантов, которые сейчас обсуждаются, — поэтапное прекращение огня.

Видео дня

Пока что это может начаться с создания ограниченной зоны боевых действий вокруг нынешней линии фронта. Об этом сообщает The Economist.

Новый дипломатический импульс появился после саммита G7 во французском Эвиане, где лидеры стран "Большой семерки", включая США, подтвердили поддержку Украины и готовность усиливать санкционное давление на Россию.

В начале 2026 года представители США, Украины и России уже приблизились к согласованию "дорожной карты" по прекращению огня, однако тогда переговорный процесс фактически остановился. На ситуацию повлияли обострение конфликта на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и изменения на поле боя.

В настоящее время стороны вновь вернулись к поиску дипломатического решения. Одной из идей является двухэтапное перемирие. Сначала предлагается ограничить боевые действия в зоне примерно 50–70 километров по обе стороны от линии фронта, после чего перейти к обсуждению более широкого соглашения.

В издании также обращают внимание на изменение настроений в Вашингтоне. Там все чаще звучит мнение, что России нельзя доверять, а Украина сохраняет способность наносить ощутимые удары по российской территории. В частности, американские чиновники положительно оценивают украинский опыт применения беспилотников и адаптацию современных технологий на поле боя.

В то же время собеседники издания в украинских властях считают, что Кремль вряд ли пойдет на серьезные уступки в ближайшее время. Москва может отложить важные решения до осени или даже до следующей весны, рассчитывая использовать зимнюю кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины для укрепления своих переговорных позиций.

Несмотря на появление нового окна возможностей для дипломатии, перспективы мирного соглашения остаются неопределенными. Россия продолжает настаивать на условиях, предусматривающих признание контроля над оккупированными территориями, тогда как для Украины такие требования остаются неприемлемыми.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неожиданно признал, что на поле боя "Украина справляется довольно хорошо". Правда, по его мнению, украинцы хорошо дают отпор российским захватчикам благодаря качественному американскому оружию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!